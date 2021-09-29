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FAVBET Foundation и Минцифра превращают сельские библиотеки на цифровые хабы по всей Украине

В рамках национального проекта Дія.Цифрова освіта от Министерства цифровой трансформации продолжается масштабная компьютеризация сельских библиотек на территории Украины, что дает толчок для развития общин. Это новые услуги, сервисы, модернизация библиотечного пространства и создание места для активного общения.
Другие
29 сентября 17:52
FAVBET Foundation и Минцифра превращают сельские библиотеки на цифровые хабы по всей Украине

Мысль о том, что компьютер есть в каждой семье, к сожалению, ошибочно, особенно если речь идет о сельской местности. В рамках национального impact-проекта «Цифровізація бібліотек» FAVBET Foundation совместно с Министерством цифровой трансформации при поддержке Офиса Президента и Украинской библиотечной ассоциации передал более 3000 компьютеров для цифровизации сельских библиотек по всей Украине. Цель - превратить библиотеки в современные хабы цифрового образования, дать каждому человеку возможность бесплатно овладеть цифровыми навыками в течении всей жизни.

Проект цифровизации библиотек - это яркий пример продуктивного взаимодействия центральных органов власти с ответственным бизнесом и общественными организациями, которые объединяются вокруг идеи обеспечить максимальное количество сельских библиотек компьютерами и дать им возможность стать новым центром знаний.

Сейчас 12 областей уже получили более 3000 компьютеров, которые предоставляет благотворительный фонд FAVBET Foundation:

  • 20/03/2021 Закарпатская обл. - 300 компьютеров
  • 23/04/2021 Одесская обл. - 300 компьютеров
  • 14/05/2021 Львовская обл. - 300 компьютеров
  • 21/10/2020 Николаевская обл. - 470 компьютеров
  • 18/03/2021 Винницкая обл. - 300 компьютеров
  • 24/05/2021 Хмельницкая обл. - 300 компьютеров
  • 31/05/2021 Полтавская обл. - 150 компьютеров
  • 24/06/2021 Черкасская обл. - 150 компьютеров
  • 26/06/2021 Херсонская обл. - 200 компьютеров
  • 10/08/2021 Луганская обл. - 150 компьютеров
  • 20/09/2021 Черниговская обл. - 100 компьютеров
  • 28/09/2021 Запорожская обл. - 150 компьютеров

Куратор проектов Благотворительного фонда FAVBET Foundation Марианна Ковеня сказала: «Мы очень рады быть партнерами этой большой инициативы по трансформации библиотек в современные хабы цифрового образования. Именно здесь жители сельской местности, независимо от возраста, смогут бесплатно учиться, повышать уровень цифровой грамотности, работать онлайн и иметь доступ к сети интернет».

Доступ к бесплатному пользованию компьютерной техникой в ​​библиотеках сократит цифровой разрыв. Наличие техники в библиотеках позволит им оцифровывать архивные фонды и предлагать актуальные для посетителей услуги.

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