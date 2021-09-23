Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

FAVBET перезагружает проект Favbet Experience

После открытия границ и ослабление ковидних правил компания решила возобновить эмоциональные путешествия на популярные спортивные события.
Другие
11:30
FAVBET перезагружает проект Favbet Experience

Favbet Experience стартовал в 2017 году с матча отбора Чемпионата Мира 2018 между Хорватией и Украиной в Загребе. За 2 года десяткам участников акции удалось побывать на матчах Лиги Чемпионов, финале Лиги Европы, финале Кубка Германии, Эль Классико, дерби Нидерландов, матчах сборной Украины, Формуле-1 в Абу-Даби, Монако и Монце, боксерском поединке Александра Усика в Берлине и многих других.

Цель проекта соответствует духу FAVBET - подарить клиентам невероятные эмоции и впечатления от игры. Открыть для себя новое измерение просмотра спортивных событий и получить уникальный опыт.

За более чем 20 лет существования компании в FAVBET поняли, что самый ценный и незабываемый подарок - впечатление. Это то, что понесешь с собой через всю жизнь и чем будешь делиться с другими.



В FAVBET рады сообщить, что в октябре 2021 Favbet Experience возвращается. Он стартует в рамках масштабного промо-мероприятия "Угони 21 тачку у FAVBET" путешествием в Барселону.

Каждый желающий сможет принять участие в розыгрыше, побороться за возможность посетить столицу Каталонии. Увидеть архитектурные шедевры Антонио Гауди среди которых и визитная карточка Барселоны - Храм Святого Семейства. Насладиться местным вином и сангрией на побережьи Средиземного моря. И просто прочувствовать дух Каталонии.

Украшение поездки - легендарный "Камп Ноу", на котором победители промо-мероприятия увидят вживую, как испанцы болеют за своих на матче Лиги чемпионов Барселона - Динамо.

К декабрю 2021 FAVBET разыграет 6 путешествий в разные точки Европы.

В Favbet Experience включено: перелет в обе стороны, трансфер, проживание, билет на футбол и в различные культовые места Барселоны. Вместе с победителями промо-мероприятия в путешествие отправится "secret guest" - известный шоумен или блогер.

От победителей промо-мероприятия необходимы лишь хорошее настроение и желание открывать новые горизонты впечатлений.

Детали по ссылке.

Рейтинг:
(Голосов: 0)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости: Другие

FAVBET перезагружает проект Favbet Experience
FAVBET перезагружает проект Favbet Experience
11:30
Украинские и польские беттинг-конторы: а есть ли разница?
Украинские и польские беттинг-конторы: а есть ли разница? Новости партнера
22 сентября 19:45
Как не пропустить выгодные цены на желанные товары для спорта?
Как не пропустить выгодные цены на желанные товары для спорта? Новости партнера
22 сентября 17:35
Новая баскетбольная коллекция Court Rider от PUMA
Новая баскетбольная коллекция Court Rider от PUMA Новости партнера
22 сентября 12:07
С 23 сентября Украина возвращается в желтую зону карантина
С 23 сентября Украина возвращается в желтую зону карантина
21 сентября 15:13
Parimatch Ukraine запускает масштабную платформу Responsible Gambling: Болей сердцем - играй головой!
Parimatch Ukraine запускает масштабную платформу Responsible Gambling: Болей сердцем - играй головой!
20 сентября 14:45
Гутцайт оказался в перечне самых высокооплачиваемых министров
Гутцайт оказался в перечне самых высокооплачиваемых министров
19 сентября 17:44
«Угони тачку у FAVBET». Стартует третья волна промо-мероприятия с розыгрышем 21 авто
«Угони тачку у FAVBET». Стартует третья волна промо-мероприятия с розыгрышем 21 авто
17 сентября 17:56
Губерниев – о Гордоне: «Предположу, что он младенцев на ночь жрет!»
Губерниев – о Гордоне: «Предположу, что он младенцев на ночь жрет!»
17 сентября 17:01
Все новости

Популярные новости

Украинская легкоатлетка: «На двух Олимпиадах у меня не было секса, но может в Париже повезет»
Украинская легкоатлетка: «На двух Олимпиадах у меня не было секса, но может в Париже повезет»
Легкая атлетика
17 сентября 19:09
23
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Бокс Профессиональный бокс
21 сентября 16:20
43
Опять! Экс-невеста Кличко появилась на публике в неудачном образе
Опять! Экс-невеста Кличко появилась на публике в неудачном образе
Бокс Профессиональный бокс
16 сентября 11:13
2
Ломаченко получит шанс стать абсолютным чемпионом
Ломаченко получит шанс стать абсолютным чемпионом
Бокс Профессиональный бокс
19 сентября 19:18
1
Усик: «Я отбоксировал с Чисорой 12 раундов, но на самом деле это очень непростой парень»
Усик: «Я отбоксировал с Чисорой 12 раундов, но на самом деле это очень непростой парень»
Бокс Профессиональный бокс
19 сентября 09:24
5
Менеджер Джошуа: «Владимир Кличко отказался от какой-либо вовлеченности в поединок Энтони и Усика»
Менеджер Джошуа: «Владимир Кличко отказался от какой-либо вовлеченности в поединок Энтони и Усика»
Бокс Профессиональный бокс
20 сентября 10:21
Все новости