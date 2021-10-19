FAVBET развивает украинский кинематограф

Результатом сотрудничества FAVBET и студии «Мамахохотала» стало появление бренда в сюжете комедийного фильма «Бурштинові копи».

7 октября состоялась премьера украинского фильма «Бурштинові копи» от студии «Мамахохотала». Это комедийная история о патрульном полицейском, который по стечению обстоятельств оказывается на Полесье и начинает борьбу с нелегальной добычей янтаря. Фильм сняла режиссер Алина Бухтиярова по сценарию Ивана Мелашенко. Главную роль исполнил бренд-амбасадор FAVBET Евгений Янович.

FAVBET решил поддержать украинское кино и стал партнером проекта. Бренд стал частью сюжета, что помогло раскрыть характер персонажа фильма Бабы Дуни и придало ему комичности. FAVBET - первый организатор азартных игр в Украине, ставший партнером полнометражного фильма. Это новая страница в истории компании и уникальный кейс коллаборации для всего рынка.

«Кино, как и гемблинг, относятся к индустрии развлечений. Оно существует для того, чтобы позволить людям пережить яркие эмоции. Этой же философии мы придерживаемся в FAVBET и хотим перенести ее на весь рынок: дарить максимум эмоций и удовольствия от игры. Поэтому и обратили внимание на киноиндустрию, поддержали ее развитие. До этого мы уже успешно сотрудничали со студией «Мамахохотала» и имеем общие кейсы. Рады быть первыми на рынке, кто стал партнером полнометражного фильма»



- прокомментировал сотрудничество креативный директор FAVBET Борис Цомая.

«Мы давно знакомы с компанией FAVBET и очень благодарны за поддержку нашего фильма и всей индустрии»

- сказал продюсер и сценарист фильма Иван Малашенко.

В компании уверяют, что это только начало деятельности в этом направлении. FAVBET и в дальнейшем планирует помогать реализовывать интересные фильмы, сериалы и другой отечественный видеоконтент.