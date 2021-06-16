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Франция и Португалия взяли по 3 очка в «группе смерти» на Евро, олимпийская лицензия Тимощенко и другие топ-новости 15 июня

Главные спортивные события прошедшего дня
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08:42
Франция и Португалия взяли по 3 очка в «группе смерти» на Евро, олимпийская лицензия Тимощенко и другие топ-новости 15 июня
Фото: uefa.com

Во вторник, 15 июня, в мире спорта состоялось множество интересных событий. Мы собрали для вас все самое важное по итогам прошедшего дня.

Завершился первый тур группового этапа Евро-2020. В «группе смерти» Франция обыграла Германию, а Португалия разгромила Венгрию в концовке матча.

Абсолютный чемпион мира Теофимо Лопес заразился коронавирусом, из-за чего его июньский бой с Джорджом Камбососом был перенесен на 14 августа.

Украина добыла себе еще одну лицензию на Олимпийские игры в Токио. Павел Тимощенко будет представлять нашу страну в современном пятиборье.

Звездный украинский прыгун в высоту Богдан Бондаренко выступит на первом для себя с 2019 года турнире.

Киевское «Динамо» вышло из отпуска, а «Шахтер» презентовал нового главного тренера. Одновременно с этим стал известен календарь УПЛ на следующий сезон.

В списке лучших молодых футболистов 2021 года Golden Boy оказались два украинца.

Игрок «Днепра» Иссуф Санон признан лучшим защитником сезона-2020/21 в Суперлиге.

Лучший украинский гандбольный клуб подписал игрока сборной России.

Новым главным тренером «Полесья» из Первой лиги стал Юрий Калитвинцев.


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Теги

сборная Франции (футбол) сборная Португалии (футбол) сборная Германии (футбол) Павел Тимощенко

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