Главные инсайды киберспортивного рынка на ЕSPORTconf Ukraine 2021 Новости партнера

Новая подборка спикеров и интервью с лучшими экспертами отрасли. Скидки на билеты до -30%!

Локдаун закончился, а это значит, что мы наконец-то можем встретиться офлайн! По этому поводу команда организаторов eSPORTconf Ukraine 2021 подготовила для вас приятные скидки на билеты.

С 17 по 21 мая у вас будет возможность приобрести билет любой доступной категории по максимально выгодной цене.

-30% на категорию «Бизнес»! Стоимость билета – 3000 грн 2100 грн.

-20% на категорию «Студент»! Стоимость билета – 1000 грн 800 грн.

Конференция по киберспорту eSPORTconf Ukraine 2021 пройдет 26 мая и станет идеальной площадкой для нетворкинга, получения полезных знаний и расширения круга деловых знакомств в esports-среде.

На мероприятии выступят основатели нишевых компаний, организаторы турниров, руководители профильный ассоциаций, специалисты по развитию бизнеса, маркетологи и многие другие. Эксперты поделятся кейсами и расскажут о киберобразовании, спортивных симуляторах, спонсорстве в esports-сфере, роли беттинга в индустрии, защите прав киберспортсменов, создании собственных турниров, а также раскроют другие актуальные темы.

Представляем новую четверку спикеров, которые выступят на мероприятии.

· Виталий Лавров – заместитель министра молодежи и спорта Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Эксперт расскажет об особенностях институционализации киберспорта и возможностях, которые открываются благодаря этому процессу.

· Владислав Белоцкий – бизнес-партнер практики IP & Data protection в адвокатском объединении Juscutum.

Представит доклад о юридической защите киберспортсменов. Разберет, почему инвесторам стоит всегда заключать спонсорский контракт, и объяснит, как геймеру правильно оформить свои права.

· Сергей Руденко – руководитель отдела продаж и партнерства в Esports Charts.

Раскроет тему «Выходим на рынок киберспорта: ожидание vs реальность». Сравнит, чем традиционный спорт отличается от киберспорта, и даст практические рекомендации по грамотному освоению esports-рынка.

· Геннадий Веселков – совладелец киберспортивного портала Gameinside.ua и сети киберклубов ASUS CyberZone.

Эксперт расскажет об особенностях организации киберспортивных турниров. Также он поделится опытом собственного агентства Gameinside.

Больше информации о спикерах и их докладах – на официальном сайте.

Интервью eSPORTconf Ukraine 2021 с топовыми экспертами отрасли

В рамках подготовки к конференции команда eSPORTconf Ukraine 2021 провела со спикерами серию интервью о текущем состоянии киберспортивного рынка Украины, юридических особенностях ведениях esports-деятельности, специфике работы профильных ассоциаций и других актуальных темах.

Глава правления Федерации киберспорта Украины Иван Данишевский в видеоинтервью рассказал, что сегодня тормозит развитие киберобразования, какая инфраструктура нужна для продвижения esports-сферы и возможна ли реализация киберспортивных трансляций на телевидении. Подробнее смотрите здесь>>>

Адвокат Владислав Белоцкий ответил на вопросы об изменениях, которые произошли в Украине после признания киберспорта официальным видом спорта. Отдельно он рассказал, с какими юридическими проблемами могут столкнуться киберспортсмены, и порекомендовал, как им защитить свою интеллектуальную собственность. Полное интервью – по ссылке>>>

Нетворкинг в Telegram-чате

А чтобы оставаться в курсе всех новостей eSPORTconf Ukraine 2021 и получить качественный нетворкинг еще до встречи на офлайн-мероприятии, присоединяйтесь к Telegram-чату. Он объединяет спикеров, участников, спонсоров и гостей конференции. В чате публикуются розыгрыши от организаторов и партнеров, обновления программы и много другой полезной информации.

Организатор мероприятия

ЕSPORTconf Ukraine 2021 проводит международная компания Smile-Expo, которая уже более 15 лет организует в разных странах B2B- и B2C-ивенты, посвященные инновациям. Событие о перспективах киберспорта состоится в Украине уже в третий раз.

Программа и регистрация – на esportconf.com.ua.