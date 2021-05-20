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Гол Малиновского «Ювентусу», золото Романчука и соперники «Донбасса» по ЛЧ

Главные новости за 19 мая
Другие
20 мая 08:44
Гол Малиновского «Ювентусу», золото Романчука и соперники «Донбасса» по ЛЧ
фото - ФК «Аталанта»

Среда, 19 мая, была насыщенным днем в плане спорта. Тут вам и матчи плей-офф баскетбольной Суперлиги, и финал Кубка Италии по футболу, и новости об Олимпиаде, и определение соперников Донбасса по Лиге чемпионов, и многое другое.

Вашему вниманию главные из них.

«Барком-Кажаны» будут играть в чемпионате Польши.

Президент МОК Томас Бах сообщил, что 75% участников Олимпиады уже привиты от коронавируса.

В FIFA не позволят защитнику «Вулверхэмптона» играть за сборную Украины.

«Ураган» во второй раз в истории выиграл чемпионат Украины.

Украинец Зайцев выиграл чемпионат Тайваня.

«Донбасс» узнал соперников по групповому турниру Лиги чемпионов.

Михаил Романчук стал чемпионом Европы на 1500 метров вольным стилем.

«Прометей» стал вторым полуфиналистом плей-офф Суперлиги.

Анна Рыжикова завоевала медаль на первом международном старте сезона.

«Запорожье» также вышло в полуфинал плей-офф Суперлиги.

Шмидт выиграл 11 этап Giro d’Italia.

Малиновский забил «Ювентусу», но «Аталанта» проиграла Кубок Италии.

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Теги

Аталанта Ювентус Руслан Малиновский Михаил Романчук Анна Рыжикова

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