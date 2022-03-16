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Голос народа. Вакарчук поет «Червону руту» в харьковском метро для прячущихся от вражеских ракет
Лидер группы «Океан Эльзы» не побоялся приехать в горячую точку
16 марта 12:41
Фото: Twitter
Лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук спел «Червону Руту» в метро в Харькове для прячущихся людей от бомб оккупантов.
А тим часом Святослав Вакарчук співає «Червону руту» в метро на Площі Конституції, тим самим піднімаючи моральний дух харків'ян. pic.twitter.com/etO5zdDpJG— Ukraine News ᵁᴾ (@by_Ukraine) March 16, 2022
Напомним, россия начала вторжение в Украину 24-го февраля. Оккупанты заплатят за все.
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