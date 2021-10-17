Гран-при по бразильскому джиу-джитсу в Днепре. Видео трансляция
Бразильское джиу-джитсу выходит на профессиональный уровень и спортивные телеэкраны! Впервые в прямом эфире на XSPORT+ будет транслироваться турнир TMS GRAND PRIX: Submission Only.
В рамках чемпионата будут определены два абсолютных чемпиона Лиги TMS в женской и мужском дивизионах. 60 лучших борцов из Украины, Литвы и Молдовы встретятся, чтобы определить победителей в девяти весовых категориях, которые и сразятся за титул чемпиона TMS 2021 по системе Гран-При.
По правилам организации, победу можно одержать только досрочно. Разрешены все виды болевых и удушающих приемов по регламенту чёрных поясов. Нас ждут бескомпромиссные схватки самых профессиональных представителей бразильского джиу-джитсу в Украине.
Начало прямой трансляции - в 16:00 на телеканале XSPORT+.
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