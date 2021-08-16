Гутцайт: «Мои заместители поехали по гостевой квоте, которая не пересекается с тренерской»
Гутцайт: «Мы работаем и на массовый спорт»
Финансирование массового спорта будет увеличено
14:36
Вадим Гутцайт / Фото: sport.gov.ua
Глава Министерства молодежи и спорта Вадим Гутцайт рассказал, что государство теперь будет делать упор на массовый спорт.
«Мы работаем и на массовый спорт, сейчас работает программа «Здоровая Украина» и выделяются средства на массовый спорт. Раньше так было, что на массовый спорт выделяли гораздо меньше, чем на спорт высших достижений, но сейчас на каждом совещании президент говорит и о массовом спорте и о том, чтобы все слои населения занимались спортом».
Напомним, ранееГутцайт рассказал о претензиях к некоторым федерациям по итогам Олимпийских игр в Токио.