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Гутцайт: «Мы работаем и на массовый спорт»

Финансирование массового спорта будет увеличено

Другие
14:36
Гутцайт: «Мы работаем и на массовый спорт»
Вадим Гутцайт / Фото: sport.gov.ua

Глава Министерства молодежи и спорта Вадим Гутцайт рассказал, что государство теперь будет делать упор на массовый спорт.

«Мы работаем и на массовый спорт, сейчас работает программа «Здоровая Украина» и выделяются средства на массовый спорт. Раньше так было, что на массовый спорт выделяли гораздо меньше, чем на спорт высших достижений, но сейчас на каждом совещании президент говорит и о массовом спорте и о том, чтобы все слои населения занимались спортом».

Напомним, ранееГутцайт рассказал о претензиях к некоторым федерациям по итогам Олимпийских игр в Токио.

Источник: Украинская правда Карен Агабекян
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Вадим Гутцайт

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