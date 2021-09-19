Гутцайт оказался в перечне самых высокооплачиваемых министров

Больше руководителя украинского спорта зарабатывают лишь главы трех самых больших министерств





Вадим Гутцайт / Фото: Минспорта

Стали известны августовские зарплаты 23-х членов Кабинета министров. Отметим, что все суммы приведены без вычета налогов.



Министр спорта Украины Вадим Гутцайт занял четвертое место в рейтинге, заработав 70 314 грн.

Самую большую зарплату за август получил глава Минобороны Андрей Таран – 77 136 грн, а у руководителя МВД Дениса Монастырского – 77 123 грн. Третий – глава МИД Дмитрий Кулеба с 77 107 грн.

Отметим, что премьер-министр Денис Шмыгаль находится на 15-й позиции с зарплатой – 55 462.

Топ-5 зарплат членов Кабмина:

1. Андрей Таран – 77 136 грн

2. Денис Монастырский – 77 123 грн

3. Дмитрий Кулеба – 77 107 грн

4. Вадим Гутцайт – 70 314 грн

5. Виктор Ляшко – 68 096 грн

Напомним, ранее Гутцайт жестко высказался о главах спортивных федераций, главы которых не извинились за плохое выступление их спортсменов в Токио-2020.