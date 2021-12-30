Гутцайт рассказал, сколько было выделено средств на развитие спортивной инфраструктуры Украины в 2021 году
Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт назвал сумму, которая была выделена государством в 2021 году на развитие спортивной инфраструктуры:
В этом году на развитие спортивной инфраструктуры была выделена почти рекордная сумма субвенций – почти 1,3 миллиарда гривен. Планируется добавить еще 354 миллиона. В свою очередь, это позволило ускорить реализацию спортивных объектов в разных регионах Украины.
В данный момент за счет субвенции строятся и реконструируются 11 многофункциональных комплексов. Все объекты предназначены для проведения всеукраинский и международных соревнований, учебно-тренировочных сборов для национальных команд не менее чем с пяти олимпийских видов спорта, а также для занятий массовым спортом.
Развитие и модернизация спортивных объектов – один из приоритетных путей работы Минмолодьспорту та основа качественной подготовки спортсменов, а также необходимое условие популяризации здорового образа жизни. Как результат, формирование здоровой нации.
Также Гутцайт заявил, что Олимпиада-2020 стала успешнее, чем Игры-2016.