Гутцайт рассказал, сколько было выделено средств на развитие спортивной инфраструктуры Украины в 2021 году

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Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт назвал сумму, которая была выделена государством в 2021 году на развитие спортивной инфраструктуры:



В данный момент за счет субвенции строятся и реконструируются 11 многофункциональных комплексов. Все объекты предназначены для проведения всеукраинский и международных соревнований, учебно-тренировочных сборов для национальных команд не менее чем с пяти олимпийских видов спорта, а также для занятий массовым спортом.

Развитие и модернизация спортивных объектов – один из приоритетных путей работы Минмолодьспорту та основа качественной подготовки спортсменов, а также необходимое условие популяризации здорового образа жизни. Как результат, формирование здоровой нации.