Известно, кто понесет флаг Украины на церемонии открытия Паралимпиады в Токио

Лига чемпионов UEFA. «Ференцварош» – «Янг Бойз». Онлайн трансляция
22:00
24 августа на Олимпийском стадионе в Токио состоится церемония открытия 16-х Паралимпийских игр
Сборная Украины на турнир будет представлена 143 спортсменами в 15 из 22 видов спорта. Почетная роль нести флаг Украины предоставлена пловцам Елизавете Мерешко и Виктору Смирнову.
Начало церемонии открытия – 14:00 по Киеву.
Отметим, что 25 лет назад, 25 августа, сборная Украины завоевала первую медаль на Паралимпиадах.
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