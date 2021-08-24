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Известно, кто понесет флаг Украины на церемонии открытия Паралимпиады в Токио

Главный турнир в паралимпийском спорте пройдет в течение 12 дней

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09:00
Известно, кто понесет флаг Украины на церемонии открытия Паралимпиады в Токио
Елизавета Мерешко

24 августа на Олимпийском стадионе в Токио состоится церемония открытия 16-х Паралимпийских игр

Сборная Украины на турнир будет представлена 143 спортсменами в 15 из 22 видов спорта. Почетная роль нести флаг Украины предоставлена пловцам Елизавете Мерешко и Виктору Смирнову.

Начало церемонии открытия – 14:00 по Киеву.

Отметим, что 25 лет назад, 25 августа, сборная Украины завоевала первую медаль на Паралимпиадах.

Карен Агабекян
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Теги

Паралимпийские игры-2018

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