Министерство молодежи и спорта получило 2,6 миллиарда гривен в результате изменений в госбюджете
Известно, сколько правительство выделит денег на развитие спорта в Украине в 2022 году
Бюджет существенно увеличится в сравнении с нынешним годом
17:44
Фото: UNSPLASH
Министр финансов Украины Сергей Марченко представил основные статьи доходов и расходов госбюджета на 2022 год.
На развитие физической культуры и спорта планируется выделить 11,3 млрд грн. К примеру, в этом году на спортивную сферу правительство потратило 7,4 млрд – рекордная сумма в истории.
Что касается 2022 года, то это еще не окончательная сумма, а только предварительные подсчеты. Хотя документ проекта госбюджета уже передали в Верховную Раду.
Напомним, в нынешнем созыве Верховной рады числится Олимпийский чемпион-2020 Жан Беленюк, а также бронзовый призер Игр-2012 Ольга Саладуха.
Комментарии 0