Известно, сколько правительство выделит денег на развитие спорта в Украине в 2022 году

Бюджет существенно увеличится в сравнении с нынешним годом

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Министр финансов Украины Сергей Марченко представил основные статьи доходов и расходов госбюджета на 2022 год.

На развитие физической культуры и спорта планируется выделить 11,3 млрд грн. К примеру, в этом году на спортивную сферу правительство потратило 7,4 млрд – рекордная сумма в истории.

Что касается 2022 года, то это еще не окончательная сумма, а только предварительные подсчеты. Хотя документ проекта госбюджета уже передали в Верховную Раду.

Напомним, в нынешнем созыве Верховной рады числится Олимпийский чемпион-2020 Жан Беленюк, а также бронзовый призер Игр-2012 Ольга Саладуха.