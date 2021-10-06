Как скачать приложение Париматч на телефон Андроид или IOS Новости партнера

Инструкция по установке приложения

Установка официального приложения Париматч ком на телефон позволяет размещать ставки где угодно и когда угодно. По своему функционалу мобильный софт для смартфонов на Android и iOS ничем не уступает десктопной версии.

Где скачать Париматч

Не стоит искать мобильное приложение букмекерской конторы в Play Market – там его нет из-за политики маркетплейса. Установочный файл для Андроид можно скачать на Париматч ком. Владельцы айфонов могут найти приложение среди предложений App Store или также посетить официальный сайт гемблингового оператора.

Как установить приложение Parimatch на Android

Для установки Париматч на смартфон потребуется скачать арк-файл. Это можно сделать двумя способами:

В десктопной версии сайта загрузить установочный файл на компьютер, а затем переслать его на смартфон.

С гаджета зайти в мобильную версию Parimatch com и найти там клавишу загрузки приложения.

Чтобы скачать Париматч на Андроид с официального сайта, необходимо потратить несколько минут:

Скачивание файла арк начнется после нажатия надписи «Установить приложение». Затем нужно разрешить установку приложения из неизвестного источника. Сохранить установочный файл. Дать разрешение на установку приложения.

После на экране смартфона появится иконка приложения Parimatch.

Если не получится скачать Париматч для Android с первого раза, нужно проверить параметры телефона. Для установки приложения требуется около 250 Мб свободной памяти (160 – непосредственно для приложения, 80.64 – для установочного файла) и система Андроид не ниже 4.1.2.

Как установить Parimatch на iOS

Для установки приложения Париматч на Айфон потребуется не менее160 Мб свободного места в памяти телефона и наличие iOS не ниже 10-й версии.

Приложение БК Parimatch есть только в официальном магазине программных продуктов App Store. Чтобы скачать Париматч ком на айфон, можно самостоятельно зайти в магазин через браузер собственного телефона. Другой вариант – перейти в App Store по ссылке, которая есть в старой версии сайта Париматч (нужно найти яблочко и нажать на него).

Оказавшись в магазине, пользователь должен произвести ряд действий:

В строке поиска App Store ввести «Parimatch». Первое выданное приложение – это искомая программа. Если в магазине не оказалось нужного приложения, рекомендуется временно внести изменения в настройки Apple ID телефона. Содержимое графы «страна/регион» изменить на «Украина». Если не удалось сохранить настройки, можно создать вспомогательную учетную запись – и уже там обозначить страну «Украина». После этого легко скачать украинскую версию Париматч. Далее нужно выполнить скачивание и установку, следуя подсказкам телефона.

Регистрация

Чтобы зарегистрироваться в букмекерской конторе Париматч из приложения, нужно зайти в личный кабинет по кнопке «Профиль», которая расположена справа внизу экрана.

Затем в личном кабинете выполнить следующие действия:

Нажать на «Зарегистрироваться» здесь. Откроется окно, в котором нужно указать номер телефона. Придумать надежный пароль. Его впоследствии можно будет изменить. Выбрать игровую валюту из списка. Нажать на клавишу «Регистрация». Откроется анкета, которую нужно заполнить личными данными (указать ФИО, дату рождения и другое).

Обзор приложения Париматч: особенности на Android и iOS

Софт адаптируется под экран гаджета. Интерфейс и функциональность приложения достойны более пристального внимания.

Личный кабинет

Нажимая на силуэт человека, который находится справа внизу экрана, пользователь входит в свой аккаунт. Здесь доступны следующие опции:

Авторизация.

Регистрация.

Настройки профиля (можно выбрать язык, указать формат коэффициентов).

Получение помощи службы поддержки.

Ознакомление с правилами игорного клуба Париматч.

Функции

После установки приложения Париматч на телефон пользователю становятся доступны все функции десктопной версии БК. В частности, клиент БК может:

Зарегистрироваться.

Вносить депозит и выводить деньги.

Активировать бонусы Parimatch.

Делать ставки на спорт в режиме лайв и прематч.

Играть в тайтлах живого казино и запускать виртуальные барабаны слотов.

Смотреть прямые трансляции спортивных событий.

Знакомиться с результатами сыгранных матчей и статистикой.

На любой вопрос отвечают сотрудники службы поддержки в режиме 24/7.

Плюсы и минусы приложения

Из таблицы ниже легко сделать вывод о доминирование плюсов над минусами приложения.