Как в Запорожье принимают беженцев, переживших ад в Мариуполе

Ужасные последствия обстрелов орками в Мариуполе / Фото: dn.depo.ua

Известный режиссер хоккейных трансляций Николай Осыченко рассказал, как его с семьей встретили в Запорожье после того, как они покинули Мариуполь:



Центры приема беженцев по всему городу. Я попал в «Платформу спільних дій» вместе со своей семьей и близкими. Мы приехали ночью – нас встретили горячая еда, горячая вода, постельное белье, полотенца. Куча еды, слушайте, пирожки, готовые ланчи, суп, чай, кофе, напитки деткам, конфеты, печеньки. Все то, чего мы были лишены я уже не помню сколько недель.