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Как в Запорожье принимают беженцев, переживших ад в Мариуполе
Нуждающиеся получают блага, доступа к которым не имели уже очень давно
16 марта 21:06
Ужасные последствия обстрелов орками в Мариуполе / Фото: dn.depo.ua
Известный режиссер хоккейных трансляций Николай Осыченко рассказал, как его с семьей встретили в Запорожье после того, как они покинули Мариуполь:
Хочу рассказать, как нас встретило Запорожье. Я почти расплакался. Если бы я не был таким черствым, я бы плакал. На въезде в город колонны встречает полицейский. Везут их в центр распределения беженцев в одном из торговых центров. В этом центре чай, кофе, теплые туалеты, теплая вода. И оттуда уже беженцев, а мы беженцы, давайте прямо скажем, распределяют по центрам приема беженцев.
Центры приема беженцев по всему городу. Я попал в «Платформу спільних дій» вместе со своей семьей и близкими. Мы приехали ночью – нас встретили горячая еда, горячая вода, постельное белье, полотенца. Куча еды, слушайте, пирожки, готовые ланчи, суп, чай, кофе, напитки деткам, конфеты, печеньки. Все то, чего мы были лишены я уже не помню сколько недель.
Напомним, что Украина получит от России 300 миллиардов долларов.
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