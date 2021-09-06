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Киевские олимпийцы получили от города свыше 3 миллионов гривен, а Белодед и Рейзлин – еще и «Знак Почета»

Виталий Кличко наградил участников Токио-2020
Olympics Токио-2020
18:28
Киевские олимпийцы получили от города свыше 3 миллионов гривен, а Белодед и Рейзлин – еще и «Знак Почета»
Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko

Мэр Киева Виталий Кличко вручил премиальные горожанам-участникам Олимпиады-2020 и тренерам.

Финансовое вознаграждение получили атлеты, которые заняли от 3-о по 6-е места на Играх-2020. Игорь Рейзлин и Дарья Белодед, которые завоевали бронзовые медали, получили 500 тысяч гривен и награду «Знак Почета». Ирина Геращенко за четвертое место в прыжках в высоту получила вознаграждение в размере 400 тысяч гривен, дзюдоист Яков Хаммо за пятое место Олимпийских Игр – 300 тысяч, а Любовь Басова за 6-е место в велотреке – 200 тысяч гривен.

Также деньги были выделены на тренеров, которые получили от 75 до 325 тысяч гривен. Всего на вознаграждения были выделены 3 миллиона 150 тысяч гривен.

Белодед ранее заявила, что в Украине слабы уровень дзюдо.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Виталий Кличко Дарья Белодед Яков Хаммо Игорь Рейзлин

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