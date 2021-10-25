Коричневый пояс по бразильскому джиу-джитсу Богдана Голуб: «Я всегда стремлюсь добиваться всевозможных вершин».
Лига TMS из-за ситуации с коронавирусом в Украине перенесла чемпиона Европы
Турнир состоится уже в 2022 году
15:30
Украинская лига бразильского джиу-джитсу TMS в социальных сетях сообщила о переносе с 2021 на 2022 год турнира TMS EUROPEAN CHAMPIONSHIP.
«Ситуация, которая складывается в связи с бушующим COVID-19, не позволяет нам подвергать опасности и риску заболевания наших спортсменов. Поэтому нами было принято решение провести такое массовое мероприятие в более безопасное и благоприятное для Украины время».
В лиге отметили, что турнир состоится после того как нормализируется эпидемиологическая ситуация в стране.
Напомним, ранее Татьяна Гринько и Лукас Пелакаускас стали абсолютными чемпионами Гран-при TMS.
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