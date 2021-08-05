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Лицензионное казино First Casino Новости партнера

Как открыть счет в Ферст Казино? Что для этого необходимо предпринять?
Другие
5 августа 19:28
Лицензионное казино First Casino

Игроки при выборе онлайн казино в первую очередь ориентируются на яркое оформление официального Интернет-ресурса, богатый выбор азартных развлечений, удобство транзакций и выгодные условия сотрудничества. Конечно, они хотят быть клиентами лучшего игорного заведения на рынке, часто выигрывать и без проблем снимать прибыль. Казино играть в казино First Casino подходит под эти критерии. Каждый желающий найдет себе здесь подходящее развлечение.

Хотя данная легальная площадка работает всего лишь год, она уже стала популярной среди многих игроков. Тут соблюдаются не только важные нормы безопасности, но и присутствует внимательное отношение к каждому клиенту, готовность прийти на помощь. Игроки могут всерьез рассчитывать на получение приятных бонусов от игрового клуба, кэшбэк за проигранные ставки.

Сайт казино First Casino в сети Интернет

В первую очередь, игроки оценивают внешний вид и функциональность основного сайта игорного заведения. Именно здесь они просматривают перечень азартных развлечений, актуальные турниры и соревнования.

В оформлении используются фирменные цвета казино. Все элементы навигации размещаются на привычных и доступных местах. Можно очень быстро получить информацию по любому азартному развлечению, начать игру или турнир.

В правом нижнем углу размещается окошко онлайн-чата для оперативной связи с сотрудниками казино Ферст и получения квалифицированной помощи.

Как открыть счет в Ферст Казино? Что для этого необходимо предпринять?

Каждый игрок для получения полноценного доступа к игровой площадке обязан пройти регистрацию и последующую идентификацию профиля. Есть два немаловажных предварительных ограничения:

            возраст клиента должен быть старше 21 года;

            создание одного-единственного аккаунта.

Сам по себе процесс заполнения анкеты для открытия счета много времени не отнимает. Важно прописать рабочий номер телефона и действующий e-mail. Туда будут приходить проверочные коды и ссылки для активации клиентского профиля. Можно самостоятельно выбирать валюту и пароль, а при наличии промокода можно немедленно его применить, указав в соответствующем поле регистрационной формы.

Верификация проходит быстро. Сотрудники службы безопасности оперативно сверяют данные паспорта со сведениями из регистрационной анкеты. После завершения данной процедуры можно пополнять счет и переходить к выбору азартного развлечения.

После регистрации можно рассчитывать на получение приятных бонусов от игровой площадки.

Игровые автоматы и иные развлечения для клиентов First Casino

Клуб сотрудничает с ведущими провайдерами-производителями игрового программного обеспечения со всего мира. В каталоге представлены:

            самые свежие новинки слотов,

            топовые предложения,

            классические варианты игр,

            проекты с поддержкой технологий виртуальной реальности.

Провайдеры ведут неустанную работу над совершенствованием своих продуктов, создают интересные сюжетные линии, внедряют в слоты бонусные раунды и риск-игру.

Все автоматы неоднократно проверяются контролирующими органами, выдаются сертификаты. В основе работы слотов - генератор случайных чисел, который гарантирует качество, честность, безопасность игрового процесса. Игровой клуб не имеет права вмешиваться в работу ГСЧ.

Важно подчеркнуть, что в данном игорном заведении показатель возврата RTP находится на уровне от 93 до 98 процентов. Проверить это утверждение можно, попробовав бесплатный демонстрационный режим игрового автомата. Благодаря демо можно протестировать свои стратегии, получше изучить правила слота, используя при этом виртуальную валюту.

Ферст казино предлагает настольные и карточные развлечения, лайв-казино с настоящим живым дилером. Притом с ним можно общаться в режиме реального времени посредством онлайн-чата. Благодаря установленным около игрового стола видеокамерам можно видеть игру с разных ракурсов.

Программа лояльности

Большинство клиентов First Casino довольны действующей бонусной программой. Тут есть:  

            постоянные и временные акции,

            кэшбэк за проигранные ставки,

            VIP-программа с дополнительными возможностями для игрока.

Очень часто площадка предоставляет возможность клиентам воспользоваться фриспинами (бесплатными прокрутками для игровых автоматов).

Приветственная программа включает и деньги на бонусный счет, но их придется отыграть с вейджером х30. Проще воспользоваться фриспинами.

У многих вызывает интерес ВИП-программа казино Ферст. У каждого игрока есть свой уровень. Чем он будет выше, тем больше предложений от клуба он будет получать. Повысить уровень можно, выполняя различные квесты. Можно будет воспользоваться услугами персонального менеджера или получить иные приятные подарки.

Периодически First Casino устраивает дополнительные акции в день рождения клиента и накануне праздничных дат.

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