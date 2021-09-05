Международный турнир по бразильскому джиу-джитсу. Видео трансляция

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В воскресенье, 5 сентября, в Запорожье пройдет международный турнир по бразильскому джиу-джитсу.Это будет уже второй день соревнований TMS UKRAINIAN CHAMPIONSHIP во Дворце Спорта «Юность». В этот день будут бороться взрослые категории от 18 лет. На шести коврах выступят представители белых, синих, пурпурных, коричневых и черных поясов. Все призеры цветных поясных дивизионов смогут заявиться в абсолютную весовую категорию и побороться за денежные призы.Следить за всеми поединками вечера вы сможете в этой новости.Ковер 1Ковер 2Ковер 3Ковер 4Ковер 5Ковер 6