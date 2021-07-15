«Минай» все же выступит в УПЛ, «Шахтер» близок к покупке игрока «Гремио» и другие новости за 14 июля

Доннарумма перебрался в ПСЖ

Главное за вчера

Василий Кобин / фото - ФК Минай

Предлагаем вам главные новости из мира спорта за 14 июля.

Элина Свитолина и Даяна Ястремская выступят на турнире в Монреале.

Марта Костюк не выступит на Олимпиаде.

Стало известно, сколько заработают украинские призеры Олимпийских игр.

«Ювентус» отказался покупать защитника «Аталанты» за 50 миллионов евро.

Владислав Супряга очень далек от перехода в «Дженоа».

Ярослав Ракицкий хочет вернутся в Украину.

«Шахтер» ближе всех к приобретению защитника «Гремио».

«Минай» все же выступит в УПЛ в следующем сезоне.

«Ювентус» не продал «Челси» Кьезу за 100 миллионов евро.

В Токио число зараженных коронавирусом впервые с весны перешло за тысячу.

ОСК «Металлист» может провести матч за Суперкубок UEFA.

Два лидера «Десны» покинут команду.

Джанлуиджи Доннарумма перешел в ПСЖ.

«Динамо» обыграло «Сьон» в товарищеском матче.

«Карпаты» официально прекратили существование.

Ключевой игрок «Химика» перешел в «Одессу».