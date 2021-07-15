«Минай» все же выступит в УПЛ, «Шахтер» близок к покупке игрока «Гремио» и другие новости за 14 июля
Предлагаем вам главные новости из мира спорта за 14 июля.
Элина Свитолина и Даяна Ястремская выступят на турнире в Монреале.
Марта Костюк не выступит на Олимпиаде.
Стало известно, сколько заработают украинские призеры Олимпийских игр.
«Ювентус» отказался покупать защитника «Аталанты» за 50 миллионов евро.
Владислав Супряга очень далек от перехода в «Дженоа».
Ярослав Ракицкий хочет вернутся в Украину.
«Шахтер» ближе всех к приобретению защитника «Гремио».
«Минай» все же выступит в УПЛ в следующем сезоне.
«Ювентус» не продал «Челси» Кьезу за 100 миллионов евро.
В Токио число зараженных коронавирусом впервые с весны перешло за тысячу.
ОСК «Металлист» может провести матч за Суперкубок UEFA.
Два лидера «Десны» покинут команду.
Джанлуиджи Доннарумма перешел в ПСЖ.
«Динамо» обыграло «Сьон» в товарищеском матче.
«Карпаты» официально прекратили существование.
Ключевой игрок «Химика» перешел в «Одессу».
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