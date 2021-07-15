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«Минай» все же выступит в УПЛ, «Шахтер» близок к покупке игрока «Гремио» и другие новости за 14 июля

Доннарумма перебрался в ПСЖ
Другие
08:42
«Минай» все же выступит в УПЛ, «Шахтер» близок к покупке игрока «Гремио» и другие новости за 14 июля Главное за вчера
Василий Кобин / фото - ФК Минай

Предлагаем вам главные новости из мира спорта за 14 июля.

Элина Свитолина и Даяна Ястремская выступят на турнире в Монреале.

Марта Костюк не выступит на Олимпиаде.

Стало известно, сколько заработают украинские призеры Олимпийских игр.

«Ювентус» отказался покупать защитника «Аталанты» за 50 миллионов евро.

Владислав Супряга очень далек от перехода в «Дженоа».

Ярослав Ракицкий хочет вернутся в Украину.

«Шахтер» ближе всех к приобретению защитника «Гремио».

«Минай» все же выступит в УПЛ в следующем сезоне.

«Ювентус» не продал «Челси» Кьезу за 100 миллионов евро.

В Токио число зараженных коронавирусом впервые с весны перешло за тысячу.

ОСК «Металлист» может провести матч за Суперкубок UEFA.

Два лидера «Десны» покинут команду.

Джанлуиджи Доннарумма перешел в ПСЖ.

«Динамо» обыграло «Сьон» в товарищеском матче.

«Карпаты» официально прекратили существование.

Ключевой игрок «Химика» перешел в «Одессу».

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Теги

Минай Динамо Киев Шахтер Донецк Джанлуиджи Доннарумма ПСЖ Элина Свитолина

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Новости: Другие

«Минай» все же выступит в УПЛ, «Шахтер» близок к покупке игрока «Гремио» и другие новости за 14 июля
Главное за вчера «Минай» все же выступит в УПЛ, «Шахтер» близок к покупке игрока «Гремио» и другие новости за 14 июля
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