Минспорта до сих пор не расплатилось за строительство «Арены Львов» и НСК «Олимпийский»

Гутцайт пока не может пообещать выплаты всех долгов





Вадим Гутцайт / Фото: UKRWRESTLING Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт сообщил, что государство до сих пор не выплатило долги за строительство «Арены Львов» и НСК «Олимпийский».

«Подтверждаю. Да, есть проблемы, есть долги, мы работаем над этим, чтобы погасить эти долги. Есть определенная дорожная карта, мы видим, что мы можем как-то сократить эти долги… На 10 лет? Нет, не на 10 лет, но когда получится, тогда я и буду говорить. Или не получится… Потому что сейчас что-то говорить, вы напишете, и начнут опять диванные критики рассказывать, как нужно жить, что нужно делать». То есть, пока перспективы окончательно погасить эти долги нет? «Так, чтобы я пообещал, нет». Напомним, ранее Гутцайт заявил, что Украине нужно провести Олимпийские игры, чтобы построить новые центры зимних видов спорта.



Карен Агабекян