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Минспорта до сих пор не расплатилось за строительство «Арены Львов» и НСК «Олимпийский»

Гутцайт пока не может пообещать выплаты всех долгов

Другие
08:58
Минспорта до сих пор не расплатилось за строительство «Арены Львов» и НСК «Олимпийский»
Вадим Гутцайт / Фото: UKRWRESTLING

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт сообщил, что государство до сих пор не выплатило долги за строительство «Арены Львов» и НСК «Олимпийский».

«Подтверждаю. Да, есть проблемы, есть долги, мы работаем над этим, чтобы погасить эти долги. Есть определенная дорожная карта, мы видим, что мы можем как-то сократить эти долги…

На 10 лет? Нет, не на 10 лет, но когда получится, тогда я и буду говорить. Или не получится… Потому что сейчас что-то говорить, вы напишете, и начнут опять диванные критики рассказывать, как нужно жить, что нужно делать».

То есть, пока перспективы окончательно погасить эти долги нет?

«Так, чтобы я пообещал, нет».

Напомним, ранее Гутцайт заявил, что Украине нужно провести Олимпийские игры, чтобы построить новые центры зимних видов спорта.


Карен Агабекян
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Вадим Гутцайт Арена Львов НСК Олимпийский

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