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Мировой покер наконец в Украине! Новости партнера

11 августа GGPoker получил лицензию в Украине
Другие
17:56
Мировой покер наконец в Украине!

Если Вы знаете, что такое Холдем и Омаха, не путаете call, fold и raise, то гарантированно слышали о GGPoker. Этот международный бренд быстро стал лидером рынка и занял почетное место в Книге рекордов Гиннеса за проведение грандиозного онлайн-турнира с впечатляющими призовыми в $27,5 млн. 

Комфортная игра, технологический софт, большое комьюнити игроков разных уровней и ряд собственных уникальных продуктов, таких как All-In or Fold, сделали GGPoker популярной площадкой онлайн-досуга. В прошлом году компания победила в трех номинациях премии Pokerlistings: Лучший покерный оператор, Лучшие покерные инновации и Рум-фаворит среди игроков. 

Также GGPoker известен масштабными покерными турнирами, сотрудничеством с WSOP, APL, Battle of Malta и звездами индустрии – Даниэлем Негреану, Дэном Билзеряном, Федором Хольцом. 

11 августа компания ООО «НСУС ЮА», владеющая брендом, получила лицензию на деятельность в Украине.

 

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