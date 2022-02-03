Саладуха: «Создание антидопинговой лаборатории позволит оставлять в Украине средства на допинг-контроль»
На строительство спортивной инфраструктуры в 2022 году выделено 2,7 млрд грн
Особое внимание уделят зимним видам спорта
16:04
Народный депутат Ольга Саладуха рассказала, что в Госбюджете-2022 на стоительство спортивной инфраструктуры будет предусмотрено 2,7 млрд гривен.
«В этом году выделено 2,7 миллиардов гривен на спортивную инфраструктуру. Планируется развитие ледовых объектов. Так сказать, стремимся к проведению в Украине зимних Олимпийских Игр. Надо восстанавливать украинские традиции. Все-таки первая украинская олимпийская чемпионка по фигурному катанию Оксана Баюл».
Напомним, издержки из Госбюджета-2022 на украинский спорт будут рекордными в истории страны.
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