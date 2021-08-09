Надежный рейтинг букмекеров Новости партнера

Испытываете желание делать ставки на спорт, но еще не определились с надежным букмекером?

В статье представлен рейтинг букмекерских контор, которым можно доверять.

На рынке ставок на спорт работает большое число букмекерских контор, однако не все из них являются заслуживающими внимания. Чтобы предостеречь бетторов от мошеннических организаций, предлагаем посмотреть рейтинг надежных букмекеров. Он составлен на основании анализа показателей, экспертной оценки и опыта реальных бетторов.

Основные критерии при изучении рейтинга букмекеров

К изучению БК необходимо подойти с максимальной внимательностью. На рейтинг букмекеров оказывают влияние такие факторы:

Надежность конторы. Неважно, через какую БК беттор будет заключать пари, главное для него – беспроблемно вывести выигрыш. Особенно удобно, если у БК есть возможность вывода онлайн, что будет для игрока максимально комфортным, также ему не придется тратить много времени. Широта линии. Это позволяет игроку ставить не только на популярные игры. Бетторы с опытом знают, что наилучшие выигрыши можно получить в малоизвестных лигах. По этой причине выбор событий напрямую влияет на цифру рейтинга БК. Доступность. Занять высокие позиции в рейтинге могут лишь букмекеры, заботящиеся о беспроблемном доступе к своим ресурсам бетторов из разных стран мира. Они имеют удобный для пользователя сайт, мобильные приложения и предлагают различные альтернативные возможности входа на ресурс в случае каких-либо ограничений. У букмекеров, которые имеют разные языковые версии онлайн-площадок, позиции в рейтинге будут выше. Глубина росписи. Этот фактор является весомым для бетторов. Это дает игрокам возможность ставить не только на забитый гол или победный результат, но и на различные индивидуальные показатели матча. Маржа. Так называется комиссия букмекера. Чем ниже маржа, тем выгоднее это для пользователя. Бонусы и акции. Многие БК предоставляют приветственные бонусы новичкам, а также подарки за активность в игре. Также у бетторов есть возможность участвовать в программе лояльности букмекерской конторы, что позволит им совершать бесплатные ставки или получать различные приятные сюрпризы. Это важно для каждого игрока, в особенности это оценят новички. Таким образом, они могут снизить риски и получить дополнительную выгоду. Коэффициенты. Чем выше они в цифровом обозначении, тем большую сумму сможет заработать беттор, заключая пари на прогноз матча. Простота регистрации. Букмекеры, которые ведут деятельность в соответствии с международными стандартами, со всей серьезностью относятся к сохранности личных данных пользователей, а также соблюдению принципов честной игры. Однако это может приводить к излишней многоуровневой регистрации и идентификации игроков. Букмекерские конторы, которые смогли достичь баланса и при высокой безопасности облегчить для пользователей возможность создать и использовать учетную запись, получают больше баллов в рейтинге. Поддержка. Каждая уважающая себя БК заботится об обеспечении качественной круглосуточной поддержки пользователей. Чем шире возможность получить обратную связь, тем выше позиции в рейтинге у букмекерской компании.

Обращая внимание на вышеперечисленные критерии, беттор сможет оценить возможность работы с БК.

Рейтинг букмекеров, которым можно доверять

Онлайн-ресурс stavka.tv составил рейтинг надежных БК, к которым стоит присмотреться как начинающим игрокам, так и опытным бетторам. В него входят:

«1хСтавка». Одна из наиболее популярных букмекерских контор, где представлено 40 видов спорта. У нее много пунктов приема ставок, а среди плюсов можно назвать высокие котировки, большой ассортимент ставок в режиме Live и хорошие бонусы. БК демонстрирует лояльный подход к клиентам. Среди ее привлекательных сторон можно отметить оперативную службу технической поддержки и доступные мобильные приложения. Parimatch. БК предлагает бетторам широкую роспись на любые спортивные события, высокие коэффициенты и отличные бонусы. Среди интересных предложений также можно отметить ставки на виртуальные матчи, линию экспресс-ставок с увеличенными коэффициентами. Проблем с выплатой выигрышей у «Париматч» не бывает. «Марафон». Букмекерская контора с опытом в несколько десятилетий. Она отличается низкой маржей, большим ассортиментом ставок и быстрыми выплатами. Также для БК характерны широкая линия, высокие коэффициенты и регулярные бонусы с нулевой маржой. Melbet. Международный онлайн-букмекер, который был зарегистрирован в 2012 году. БК ориентирована на бетторов стран СНГ, однако сайт переведен на 44 языка, а игровой счет можно завести в любой валюте. К главным преимуществам букмекера можно отнести высокие коэффициенты и широкий выбор спортивных событий. Кроме того, на сайте можно найти казино, слоты, дополнительные игры, а также бонусы для новичков. Leon. Отличный выбор для доматчевых ставок на топ-игры по максимальным коэффициентам. У БК есть партнерская программа и данные по прогрузам. На сайте можно найти все основные виды спорта. Ставки на дополнительные ивенты открываются в день игры. Хотя в этой букмекерской конторе отсутствуют росписи на предупреждения и угловые, зато представлены долгосрочные пари на победителей турниров. Winline. Одним из главных преимуществ букмекера является наличие прав на показ различных лиг. «Винлайн» транслирует более 1000 спортивных событий в неделю и является одним из крупных онлайн-порталов. Главные топовые мировые турниры доступны на сайте в прямой трансляции. Маржа БК на топ-события составляет около 5%, а на популярную дополнительную роспись (индивидуальный тотал команд, угловые и т.д.) – 7%. Pin-Up. Легальный букмекер с интересным лайвом и достойной линией прематча. По многим событиям проводятся трансляции. Что касается росписи, то для каждого матча доступно более 1000 рынков. Всегда есть наиболее популярные разновидности пари: тотал, фора, исход, двойной шанс. Также можно сделать прогноз на точный счет и статистику игры. На сайте также можно сделать ставки на киберспорт, доступны все популярные дисциплины. BetBoom. Этот букмекер предлагает ставки в более 30 видах спорта, включая киберспорт. На центральные спортивные события существуют около 300 выборов. Стоит отметить широкий выбор комбинированных ставок. Среди ставок на статистику – угловые и показатели отдельных игроков. Одной из особенностей БК является возможность делать быстрые ставки. OlimpBet. Букмекерская контора предоставляет бетторам немалый выбор спортивных событий, простые требования к отыгрышу бонусов, а также отсутствие высокого вейджера. Новым пользователям предлагается бездепозитный фрибет. Также на сайте можно увидеть эксклюзивные трансляции английской Премьер-Лиги. Tennisi. На сайте можно делать одиночные ставки, экспрессы и системы на исходы событий в около 15 видах спорта. Также БК предлагает специальный раздел «На злобу дня», где можно делать ставки на всевозможные события в мире спорта – трансфер или аренду игрока, увольнение и назначение тренера и другие предполагаемые новости. Экспресс-ставки принимаются на разные виды спорта, но их лимит ограничен для одного события.

Приняв решение делать ставки на спорт, стоит остановить свой выбор на проверенных БК, которым доверяют игроки. Выбирая букмекерскую контору из представленного рейтинга, бетторы смогут уберечься от мошенников и начать сотрудничество с действительно надежной компанией.