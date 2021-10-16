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«Наследник Гвоздика». В Харькове машинист избил мужчину прямо в вагоне метро
Пассажир распивал спиртные напитки в непредназначенном месте
16 октября 18:01
В Харькове машинист метро избил одного из пассажиров прямо в вагоне.
Конфликт случился на почве того, что мужчина распивал алкогольные напитки в вагоне и это, видимо, не понравилось машинисту.
Видео смотрите по ссылке.
Инцидент случился на станции «Проспект Гагарина».
В Сети уже появились шутки с отсылками к бывшему чемпиону мира по боксу родом из Харькова Александру Гвоздику. Некоторые пользователи Интернета нарекли машиниста «Наследник Гвоздика».
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