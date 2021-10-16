«Наследник Гвоздика». В Харькове машинист избил мужчину прямо в вагоне метро

Пассажир распивал спиртные напитки в непредназначенном месте

В Харькове машинист метро избил одного из пассажиров прямо в вагоне.

Конфликт случился на почве того, что мужчина распивал алкогольные напитки в вагоне и это, видимо, не понравилось машинисту.

Видео смотрите по ссылке.

Инцидент случился на станции «Проспект Гагарина».

В Сети уже появились шутки с отсылками к бывшему чемпиону мира по боксу родом из Харькова Александру Гвоздику. Некоторые пользователи Интернета нарекли машиниста «Наследник Гвоздика».