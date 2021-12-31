Невероятная Лузан, жертвенная Коляденко и разрушительница проклятия Костевич – топ-10 лучших спортсменок Украины в 2021-м

XSPORT подводит итоги уходящего года

Фото: коллаж

2021-й год выдался насыщенным на спортивные события. Поспособствовал этому перенос главных стартов четырехлетия – Олимпиада-2020 прошла через пять лет после Игр-2016.



Так что и выборка результатов на разного плана соревнованиях также стала больше. Спортсменки из Украины провели невероятный год в плане спортивных достижений. Так или иначе, список получится неполным, ведь в топ-10 всех уместить не удастся.

XSPORT предлагает вам ознакомиться со своим списком десяти лучших представительниц Украины в спортивных состязаниях.

И открывать наш список будет Ирина Коляденко. Украинка ехала на Игры в Токио в статусе действующей чемпионки Европы по борьбе в весовой категории до 62 кг.

И Коляденко вновь подтвердила свой высокий класс. Ирина пробилась в бронзовый финал и принесла для украинской команды по спортивной борьбе первую медаль Олимпиады. В решающей схватке Коляденко одолела представительницу Латвии Анастасию Григорьеву.

Фото: НОК Украины

Но украинка отметилась не только лишь этим. По возращении в Украину давняя мечта медалистки Токио-2020 воплотилась в реальность – мэр Ирпеня вручил Коляденко ключи от новой квартиры. Ирина, у которой нет своей жилплощади, поступила крайне неожиданно – представительница Украины в борьбе подарила квартиру своему тренеру. И, стоит отметить, что финал у истории не менее красивый – чиновники не стали придумывать велосипед и вручили Коляденко еще одну.

Сезон для Элины Свитолиной прошел со спадами и подъемами. Первая ракетка Украины сезон начала в топ-5 мирового рейтинга, а уже к концу 2021-о откатилась в середину второй десятки. До июля из позитива можно выделить разве что полуфинал тысячника в Майами, где Свитолина уступила лидеру рейтинг-листа WTA Эшли Барти, а также четвертый раунд Australian Open. Хотя там украинка уступила Джессике Пегуле, на тот момент 63-й ракетке мира, которую ранее обыграла в Абу-Даби.

После раннего вылета на Wimbledon у Элины на семейном фронте произошли изменения – Свитолина и Гаэль Монфис узаконили свои отношения. Это зарядило украинку позитивом, как она ранее призналась. И уже на следующем турнире – Олимпиада-2020 – первая ракетка Украины добилась, пожалуй, лучшего результата в сезоне. Несмотря на смазанную подготовку к турниру, Элина мучалась, но проходила раунд за раундом. А итогом для невероятных трудозатрат Свитолиной стала медаль Игр в Токио. В матче за бронзу украинка обыграла Елену Рыбакину.

Фото: НОК Украины

Первая. Первая награда Олимпийских игр в истории Украины в теннисе и вторая в игровом виде спорта. Накануне последнего турнира Большого Шлема в сезоне Элина выиграла турнира серии WTA250 в Чикаго. Но закрепить успех на US Open не удалось, хотя это был один из самых реальных шансов в карьере Свитолиной на победу на Major. Ну украинке не удалось остановить одну из главных сенсаций турнира Лейлу Фернандес и ее путь на американском Шлеме завершился в четвертьфинале.

В новом сезоне у Свитолиной произойдут большие перемены. Элина сменила тренерский состав, также изменения произойдут и в стиле игры украинки. Будем надеяться, что Свитолина вернется на лидирующие позиции в мировом теннисе.

Одна из самых ярких звезд современного дзюдо Дарья Белодед провела несвойственный для себя сезон. Ни одной победы за год, хотя и во всех соревнованиях украинка была с медалями. В конце 2020 на один турнир поднялась в 52 кг, но текущий год провела в привычном дивизионе.

Обидным было поражение на чемпионате Европы. Белодед выполнила Ippon, но ее соперница из России Ирина Долгова продолжала выламывать руку украинки. Из-за повреждения Дарья даже не вышла на финал.

На Олимпиаде все тоже пошло не по сценарию. Белодед в полуфинале встретилась с японкой Фуной Тонаки. В январе Тонаки уже огорчила украинку на турнире в Катаре, а у себя на родине проделала это еще раз.

Так, вместо желаемого золотого Белодед получила бронзовый финал. Плюс медаль в копилку сборной Украины, которая стала первой на Играх-2020, но лично для дзюдоистки – слезы. Наверное, все же горечи.

Фото: НОК Украины

По ходу сезона Дарья предполагала, что вскоре сменит весовую категорию. И в конце года главный тренер сборной Виталий Дуброва рассказал – новый дивизион Белодед 57 кг. На 9 более, чем ее предыдущий. Тяжело себе представить, какие нагрузки испытывало тело украинки, чтобы вложиться в когда-то родные 48 кг. Вероятно, Дарья является одной из самых больших жертв переноса Игр – уж слишком она настрадалась за этот год, так еще и результат вряд ли стоил мучений.

Пожелаем Белодед удачи в новом дивизионе, стремления и сил дойти к своим целям!

Теперь познакомимся с Алиной Марущак. Ее очень не хватало на Олимпийских играх, но обо всем по порядку. Марущак мощно начала сезон, завоевав золото чемпионата Европы по тяжелой атлетике в рывке и двоеборье. Украинка в Москве могла стать и абсолютной чемпионкой, но последнюю попытку не засчитали.

А в середине декабря Алина ярко провела и чемпионат мира, хотя могла на него вообще не попасть. Из-за конфликта с главным тренером сборной Украины Марущак не получила финансирования от Министерства спорта. Благо, помогла Федерация тяжелой атлетики. На планетарном первенстве украинка была лучшей во всех дисциплинах и стала первой в истории Украины абсолютной чемпионкой мира по тяжелой атлетике.

Фото: UWF

Но не обошлось для Марущак и без разочарований. Алина выступает в весовой категории до 81 кг. К сожалению, этот дивизион появится на Олимпиаде только в 2024 году. Жаль, что в Токио украинке посоревноваться не удалось – ведь шансы на медаль точно были бы!

Ярослава Магучих уже несколько лет находится в топе прыгуний в высоту. И сезон для нее начинался как нельзя лучше. Магучих выиграла все соревнования в помещении, в которых принимала участие, в том числе и чемпионат Европы.

Высокие места занимала и на турнирах на открытом воздухе. К Олимпиаде подходила в статусе чемпионки в возрасте до 23 лет, а также с первым местом этапа Бриллиантовой лиги в Стокгольме, Швеция (с результатом 2,03 м). В это же время соперница Ярославы Мария Ласицкене страдала от травм и никак не могла набрать форму. Россиянки даже взять планку 2 м давалось с невероятным трудом. Так что до старта Олимпийских игр-2020 фаворит был однозначен – все только гадали, замахнется ли Магучих на олимпийский рекорд (2,06 м).

Но на Играх Ласицкене набрала ход. Мария с последней попытки взяла 1,95 м в квалификации, а в финале едва не вылетела на планке 1,96 м. А вот в медальном сражении Ярослава показала себя хуже, чем в отборе. Уже с 1,96 Магучих не брала высоту без ошибки. За 2 метра прыгнули лишь трое – Магучих, Ласицкене и Никола Макдермотт. Представительницы ОКР и Австралии взяли 2,02, и Магучих решила рискнуть. Украинка перенесла две попытки и подняла планку до 2,04. Кто не рискует, тот не пьет шампанское? Что ж, в тот день Ярослава осталось трезвой.

Фото: НОК Украины

Магучих осталась с бронзой Олимпийских игр-2020. Для первых стартов на таком уровне соревнований просто невероятный результат. Но вряд ли украинка с этим полностью согласна. Последнее слово тоже осталось за Ласицкене. В финале Бриллиантовой лиги Магучих удалось подняться на одну ступень пьедестала выше, чем на Олимпиаде, но первое место вновь за Марией.

Уже после завершения сезона Ярослава призналась, что накануне Токио-2020 получила повреждение. Жаль, ведь борьба Магучих и Ласицкене могла выдаться что надо. Будем надеяться, что украинка успеет восстановиться и набраться сил перед новым сезоном.

Синхронистки Марта Федина и Анастасия Савчук собрали за год солидное количество наград. В мае украинки собрали на чемпионате Европы первый урожай. Савчук в дуэте и в командных выступлениях завоевала пять медалей – 2 золота и 3 серебра, а Федина стала чемпионкой и вице-чемпионкой Европы еще и сольной программе.

Следующим пунктом назначения «русалочек» стала Япония. Представительницы в артистическом плавании принесли две медали – Федина и Савчук взяли бронзу в дуэте (первую в истории Украины в данном виде спорта), а позже также стали третьими в командных соревнованиях.

Фото: НОК Украины НОК Украины

Фото: НОК Украины

Состав команды сохранить не удалось – Алина Шинкаренко завершила профессиональную карьеру. Федина на космической скорости ворвалась в сборную и быстро стала ее лидером. Еще один такой талант команде бы сейчас пригодился

Елена Старикова – надежда Украины в трековых велогонках. Украинка в 2021 побывала на своей первой Олимпиаде, и вернулась не с пустыми руками. В одиночке Старикова выступала в кейрине и спринте. И если в первой дисциплине Елена остановилось в шаге от медали, то во второй все-таки завоевала заветную олимпийскую медаль – серебро.

Фото: Getty Images

На континентальном первенстве, которое проходило в октябре, все было с точностью до наоборот – четвертое место в спринте и вице-чемпионство в кейрине.

Успехи Стариковой не прошли незамеченными. Украинку пригласили выступать в Лиге чемпионов, где ей удалось взять реванш за поражение в финале Олимпийских игр-2020.

Елена Костевич была одной из самых опытных в составе олимпийской сборной Украины. Так что ни для кого не стало шоком, что она стала со-знаменосцем – на Олимпиаде-2020 впервые таких было по два. Но у этой медали две стороны. С одной – большая честь, а с другой – не меньшая ответственность. А еще ни один знаменосец никогда не выигрывал награды Олимпийских игр.

Но любая серия когда-нибудь заканчивается, верно? С первого раза у Костевич не вышло – медаль, но деревянная.

Но уже в через два дня Елена разрушила «проклятие знаменосца» – бронза в миксте с Олегом Омельчуком. Действующие чемпионы Европы, которые в 2018-м году в той же стрельбе с пневматического пистолета с 10 м бронзу планетарного первенства, принесли третью медаль в копилку сборной Украины. А для Костевич – четвертую в карьере.

Фото: НОК Украины

Дальше только «Золотая рыбка» Яна Клочкова. У пловчихи 5 наград: 4 золота и 1-о серебро. По количеству шанс догнать еще будет. Елена заявила, что нацелена еще на две Олимпиады. В стрельбе есть много долгожителей, так что если Костевич пожелает, то может на двух и не останавливаться.

Каратэ дебютировало на Олимпийских играх-2020. И украинские спортсмены сполна этим воспользовались. И больше всего отличилась многолетний лидер сборной Анжелика Терлюга.

В начале года Терлюга выиграла этап Karate1 Premiere League в Португалии, а также завоевала бронзу в Турции. На континентальном первенстве Лика не смогла преодолеть барьер третьего раунда.

На родине каратэ Терлюга произвела фурор. Сначала украинка выиграла свою группу, а после вышла в финал Олимпиады. Закончить Токио-2020 на мажорной ноте у украинки не вышло – поражение в решающей схватке от болгаринки Ивет Горановой (1:5).

Фото: НОК Украины

Это были первые и, вероятнее всего, последние Игры Анжелики. Во-первых, в Париже каратэ точно не будет, а во-вторых, Терлюга уже понемногу отходит от дел. Украинка даже спрашивает у фанатов, стоит ли ей продолжать карьеру. И это при том, что Терлюга – лидер своего дивизиона. Жаль, что вскоре нас покинет такая замечательная спортсменка.

Без вопросов можно ответить на вопрос, кто стал открытием года в украинском спорте. Каноистка Людмила Лузан провела просто невероятный сезон.

Лузан успешно начала сезон, вернувшись с этапа Кубка мира в Сегеде, Венгрия, с четырьмя медалями – по 2 золота и бронзы. Дальше у Людмилы и других представительницей сборной был вояж в Польшу на чемпионат Европы.

И с Познани донеслись тоже лишь позитивные весточки. Континентальное первенство стало самым успешным в истории Украины во многом благодаря Людмиле – она принесли 4 медали из восьми общих (два золота, серебро и бронза).

Темп Лузан решила не сбавлять и на Олимпийских играх-2020. К обеим медалям Токио-2020 сборной Украины в гребле Людмила приложила руку – бронза в одиночке на 200 м, а также серебро в дуэте с Анастасией Четвериковой на дистанции 500 м.

Фото: Instagram

Именно Лузан была знаменосцем Украины на церемонии закрытия Олимпиады-2020.

Ну и напоследок Людмила зажгла на чемпионате мира. Как и на континентальном первенстве, каноистка собрала весь комплект наград – Лузан первая, кому покорилось это достижение в гребле.

Дальнейшая цель Лузан ясна – до полного комплекта самых престижных стартов ей не хватает самой ценной награды. Украинка прямо об этом говорит:

Продолжение следует. Встретимся в Париже-2024.