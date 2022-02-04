Независимый рейтинг казино Bet.ua: как выяснить репутацию онлайн-казино? Новости партнера

На что стоит обращать пристальное внимание при выборе онлайн казино?

Онлайн-казино – популярные заведения в Украине и других странах. Они предоставляют пользователям множество азартных развлечений, включая игровые автоматы, настольные и карточные игры. Многие казино предлагают также сыграть в Live-игры, в которых крупье выступают реальные живые люди. В таком режиме игроки могут почувствовать себя посетителями настоящего стационарного казино.

Несмотря на то, что практически на всех ресурсах предлагается большой ассортимент игр и других развлечений, не все заведения являются одинаково надежными. Это означает, что гемблинг в отдельных из них может оказаться небезопасным. Чтобы не столкнуться с такой проблемой, выбирать стоит только проверенные официальные казино, работающие на основании лицензии. Она является прямым подтверждением того, что заведению можно доверять. Учитывая то, что азартные развлечения в Украине недавно были легализованными, многие казино уже успели получить не только международную, но и локальную украинскую лицензию. Именно их стоит считать наиболее надежными.

Какие критерии стоит учитывать при выборе казино?

Выбрать подходящее заведение также позволит независимый рейтинг казино. В таких перечнях оценивается не только уровень безопасности заведения, но и множество других характеристик. К основным параметрам стоит отнести следующие:

удобство интерфейса, наличие русской или украинской версии сайта;

количество слотов и других игр;

доступные валюты – возможность пополнять счет и выводить деньги в гривнах;

платежные системы – возможность выбрать любой подходящий вариант (банковские карты, электронные кошельки, биткоин и т.д.);

скорость выплаты выигрыша;

наличие бонусов и других специальных предложения для более выгодного и интересного гемблинга;

возможность быстро связаться со службой поддержки.

Стоит отметить, что не всегда казино могут похвастаться высокими показателями по всем этим характеристикам. Обычно азартные заведения имеют как плюсы, так и ряд небольших недостатков. Именно поэтому стоит ориентироваться на рейтинги и оценки опытных пользователей.

К примеру, на сайте Bet.ua каждый желающий может ознакомиться с актуальными рейтингами украинских и международных казино. На топовых позициях в таких перечнях находятся официальные лицензированные заведения, игра в которых являются абсолютно безопасной. Софт, который они используются, всегда сертифицирован. Автоматы имеют высокий процент отдачи, что позволяет получать выигрыши всем игрокам, независимо от суммы их вложений.

В большинстве представленных казино можно пополнять счет в гривнах, конвертация при этом не требуется, благодаря чему нет расходов на комиссию. Также учитываются бонусы, доступные новым и постоянным пользователям. Стандартным практически для всех казино является приветственный пакет, включающий бонусные средства и фриспины. Также часто игрокам предоставляется возможность стать участником программы лояльности, получать кэшбек и т.д. Взглянув на рейтинг, можно быстро понять, какие из азартных заведений предоставляют больше подобных преимуществ.