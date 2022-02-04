Независимый рейтинг казино Bet.ua: как выяснить репутацию онлайн-казино?

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дняУкраина против России. Самый ожидаемый матч десятилетия
матч-центр
Вчера 17
Сейчас 3
Сегодня 14
Завтра 14
Развернуть Свернуть
Хоккей (6 событий из 6) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:30 Донбасс - Альтаир 9:1 Окончен
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Нью-Йорк Айлендерс - Сиэтл Кракен 0:3 Окончен
02:00 Вашингтон Кэпиталз - Эдмонтон Ойлерс 3:5 Окончен
02:30 Детройт Ред Уингс - Лос-Анджелес Кингс 3:5 Окончен
04:30 Аризона Койотис - Калгари Флэймс 2:4 Окончен
04:30 Чикаго Блэкхокс - Миннесота Уайлд 0:5 Окончен
Баскетбол (11 событий из 11) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Вашингтон Уизардз 103:106 Окончен
02:00 Индиана Пэйсерс - Орландо Мэджик 118:119 Окончен
02:30 Бостон Селтикс - Шарлотт Хорнетс 113:107 Окончен
02:30 Нью-Йорк Никс - Мемфис Гриззлис 108:120 Окончен
03:00 Хьюстон Рокетс - Кливленд Кавальерс 115:104 Окончен
03:30 Даллас Маверикс - Оклахома-Сити Тандер 114:120 Окончен
05:00 Юта Джаз - Денвер Наггетс 108:104 Окончен
05:00 Сакраменто Кингз - Бруклин Нетс 112:101 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Портленд Трэйл Блэйзерс 99:94 Окончен
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:00 Кривбасс - Киев-Баскет -:- Перенесен
19:00 Николаев - БК Тернополь 74:72 Окончен
Хоккей (2 события из 2) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:45 Белый Барс - Мариуполь 1:2 Окончен
19:00 СК Сокол - Краматорск 2:2 Окончен
Баскетбол (1 событие из 1) показать все
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:00 Будивельник - БК Одесса 43:39 Перерыв
Футбол (2 события из 4) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Марсель - Анже -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Атлетик - Эспаньол -:- Запланирован
Хоккей (2 события из 2) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:45 Белый Барс - Мариуполь 1:2 Окончен
19:00 СК Сокол - Краматорск 2:2 Окончен
Баскетбол (10 событий из 10) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Сан-Антонио Сперс - Майами Хит 95:112 Окончен
02:00 Детройт Пистонс - Миннесота Тимбервулвс 117:128 Окончен
02:30 Торонто Рэпторс - Чикаго Буллз 127:120 Окончен
02:30 Атланта Хоукс - Финикс Санс 124:115 Окончен
05:00 Голден Стэйт Уорриорз - Сакраменто Кингз 126:114 Окончен
05:00 Лос-Анджелес Клипперс - Лос-Анджелес Лейкерс 111:110 Окончен
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:00 Черкасские Мавпы - Химик 80:78 Окончен
19:00 Будивельник - БК Одесса 43:39 Перерыв
19:00 Днепр - БК Запорожье -:- Перенесен
19:30 Харьковские Соколы - Прометей -:- Перенесен
Футбол (3 события из 16) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Монако - Лион -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 Бавария - РБ Лейпциг -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
17:15 Мальорка - Кадис -:- Запланирован
Хоккей (1 событие из 1) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
15:00 Альтаир - Донбасс -:- Запланирован
Баскетбол (10 событий из 10) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Шарлотт Хорнетс - Кливленд Кавальерс -:- Запланирован
02:00 Индиана Пэйсерс - Чикаго Буллз -:- Запланирован
02:00 Детройт Пистонс - Бостон Селтикс -:- Запланирован
02:30 Торонто Рэпторс - Атланта Хоукс -:- Запланирован
03:30 Сан-Антонио Сперс - Хьюстон Рокетс -:- Запланирован
04:00 Денвер Наггетс - Нью-Орлеан Пеликанс -:- Запланирован
04:00 Юта Джаз - Бруклин Нетс -:- Запланирован
05:00 Даллас Маверикс - Филадельфия Севенти Сиксерс -:- Запланирован
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Оклахома-Сити Тандер -:- Запланирован
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
15:00 Кривбасс - БК Тернополь -:- Запланирован

Независимый рейтинг казино Bet.ua: как выяснить репутацию онлайн-казино? Новости партнера

На что стоит обращать пристальное внимание при выборе онлайн казино?
Другие
18:43
Независимый рейтинг казино Bet.ua: как выяснить репутацию онлайн-казино?

Онлайн-казино – популярные заведения в Украине и других странах. Они предоставляют пользователям множество азартных развлечений, включая игровые автоматы, настольные и карточные игры. Многие казино предлагают также сыграть в Live-игры, в которых крупье выступают реальные живые люди. В таком режиме игроки могут почувствовать себя посетителями настоящего стационарного казино.

Несмотря на то, что практически на всех ресурсах предлагается большой ассортимент игр и других развлечений, не все заведения являются одинаково надежными. Это означает, что гемблинг в отдельных из них может оказаться небезопасным. Чтобы не столкнуться с такой проблемой, выбирать стоит только проверенные официальные казино, работающие на основании лицензии. Она является прямым подтверждением того, что заведению можно доверять. Учитывая то, что азартные развлечения в Украине недавно были легализованными, многие казино уже успели получить не только международную, но и локальную украинскую лицензию. Именно их стоит считать наиболее надежными.

Какие критерии стоит учитывать при выборе казино?

Выбрать подходящее заведение также позволит независимый рейтинг казино. В таких перечнях оценивается не только уровень безопасности заведения, но и множество других характеристик. К основным параметрам стоит отнести следующие:

  • удобство интерфейса, наличие русской или украинской версии сайта;
  • количество слотов и других игр;
  • доступные валюты – возможность пополнять счет и выводить деньги в гривнах;
  • платежные системы – возможность выбрать любой подходящий вариант (банковские карты, электронные кошельки, биткоин и т.д.);
  • скорость выплаты выигрыша;
  • наличие бонусов и других специальных предложения для более выгодного и интересного гемблинга;
  • возможность быстро связаться со службой поддержки.

Стоит отметить, что не всегда казино могут похвастаться высокими показателями по всем этим характеристикам. Обычно азартные заведения имеют как плюсы, так и ряд небольших недостатков. Именно поэтому стоит ориентироваться на рейтинги и оценки опытных пользователей.

К примеру, на сайте Bet.ua каждый желающий может ознакомиться с актуальными рейтингами украинских и международных казино. На топовых позициях в таких перечнях находятся официальные лицензированные заведения, игра в которых являются абсолютно безопасной. Софт, который они используются, всегда сертифицирован. Автоматы имеют высокий процент отдачи, что позволяет получать выигрыши всем игрокам, независимо от суммы их вложений.

В большинстве представленных казино можно пополнять счет в гривнах, конвертация при этом не требуется, благодаря чему нет расходов на комиссию. Также учитываются бонусы, доступные новым и постоянным пользователям. Стандартным практически для всех казино является приветственный пакет, включающий бонусные средства и фриспины. Также часто игрокам предоставляется возможность стать участником программы лояльности, получать кэшбек и т.д. Взглянув на рейтинг, можно быстро понять, какие из азартных заведений предоставляют больше подобных преимуществ.

Рейтинг:
(Голосов: 2)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости: Другие

Независимый рейтинг казино Bet.ua: как выяснить репутацию онлайн-казино?
Независимый рейтинг казино Bet.ua: как выяснить репутацию онлайн-казино? Новости партнера
18:43
На строительство спортивной инфраструктуры в 2022 году выделено 2,7 млрд грн
На строительство спортивной инфраструктуры в 2022 году выделено 2,7 млрд грн
03 февраля 16:04
Саладуха об издержках Госбюджета-2022 на спорт: «Это рекордный бюджет за всю историю независимости Украины»
Саладуха об издержках Госбюджета-2022 на спорт: «Это рекордный бюджет за всю историю независимости Украины»
03 февраля 15:49
CasinoOnline.in.ua: первый в Украине портал про легальные онлайн казино
CasinoOnline.in.ua: первый в Украине портал про легальные онлайн казино Новости партнера
03 февраля 15:40
Саладуха: «Создание антидопинговой лаборатории позволит оставлять в Украине средства на допинг-контроль»
Саладуха: «Создание антидопинговой лаборатории позволит оставлять в Украине средства на допинг-контроль»
03 февраля 15:38
Украина сыграет против России в полуфинале Евро-2022. В последние годы противостояние стран в командных видах – на такая уж и редкость
История
Украина сыграет против России в полуфинале Евро-2022. В последние годы противостояние стран в командных видах – на такая уж и редкость
02 февраля 16:35
Амбассадоры Лиги TMS — кто в 2022 году будет популяризовать бразильское джиу-джитсу в Украине?
Амбассадоры Лиги TMS — кто в 2022 году будет популяризовать бразильское джиу-джитсу в Украине?
01 февраля 12:08
Скрежет металла, искры и порой даже огонь. «Битвы роботов» всегда были прекрасны – и они возвращаются
Превью
Скрежет металла, искры и порой даже огонь. «Битвы роботов» всегда были прекрасны – и они возвращаются
30 января 18:52
Еще больше крутого спортивного контента: XSPORT+ теперь на Volia TV
Еще больше крутого спортивного контента: XSPORT+ теперь на Volia TV
27 января 13:00
Все новости

Популярные новости

Фьюри разозлил Усика. Украинец показал как оседлает Тайсона
Фьюри разозлил Усика. Украинец показал как оседлает Тайсона
Бокс Профессиональный бокс
30 января 09:38
5
Экс-президент «Локомотива»: «Алиев – очень глупый человек, он за всю жизнь ничего не прочитал, кроме букваря»
Экс-президент «Локомотива»: «Алиев – очень глупый человек, он за всю жизнь ничего не прочитал, кроме букваря»
Футбол В Европе
02 февраля 21:46
Белью назвал лучшего супертяжеловеса в мире на текущий момент
Белью назвал лучшего супертяжеловеса в мире на текущий момент
Бокс Профессиональный бокс
29 января 18:55
2
«Мы боксировали бесплатно против убийц». Околи рассказал, как изменился Джошуа после поражения от Усика
«Мы боксировали бесплатно против убийц». Околи рассказал, как изменился Джошуа после поражения от Усика
Бокс Профессиональный бокс
30 января 22:22
4
«Представьте, если это организуют». Не прошло и недели, а Фьюри начал жалеть о срыве боя с Усиком
«Представьте, если это организуют». Не прошло и недели, а Фьюри начал жалеть о срыве боя с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
01 февраля 13:35
15
Посмеялись над новостью о том, что Усик дебютирует в футболе? Посмотрите на парочку его голов и успокойтесь
Превью
Посмеялись над новостью о том, что Усик дебютирует в футболе? Посмотрите на парочку его голов и успокойтесь
Бокс Профессиональный бокс
30 января 20:02
Все новости

Анонсы

Чемпионат Европы. Украина — Россия. Видео трансляция
WEB
Чемпионат Европы. Украина — Россия. Видео трансляция
18:00
Суперлига. «Белый Барс» – «Мариуполь». Видео трансляция
WEB
TV
Суперлига. «Белый Барс» – «Мариуполь». Видео трансляция
18:45
Суперлига. СК «Сокол» – «Краматорск». Видео трансляция
WEB
TV
Суперлига. СК «Сокол» – «Краматорск». Видео трансляция
19:00
Охотники на гигантских лобстеров
TV
Охотники на гигантских лобстеров
21:45
Еженедельник «Мировой бокс»
TV
Еженедельник «Мировой бокс»
05 февраля 10:40
Чемпионат Италии. «Интер» – «Милан». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Италии. «Интер» – «Милан». Онлайн трансляция
05 февраля 19:00
Сильнейшая женщина в боксе возвращается. Кларесса Шилдс vs Эма Козин. Онлайн трансляция
WEB
Сильнейшая женщина в боксе возвращается. Кларесса Шилдс vs Эма Козин. Онлайн трансляция
05 февраля 23:00
Крис Юбэнк-младший – Лиам Уильямс. Онлайн трансляция
WEB
Крис Юбэнк-младший – Лиам Уильямс. Онлайн трансляция
05 февраля 23:30
Лео Санта Крус vs Кинан Карбахал. Онлайн трансляция
WEB
Лео Санта Крус vs Кинан Карбахал. Онлайн трансляция
06 февраля 05:00
Большой талант возвращается. Луис Нери vs Карлос Кастро. Онлайн трансляция
WEB
Большой талант возвращается. Луис Нери vs Карлос Кастро. Онлайн трансляция
06 февраля 05:00
Кит Турман vs Марио Барриос. Онлайн трансляция
WEB
Кит Турман vs Марио Барриос. Онлайн трансляция
06 февраля 06:00
«Ковбои холодных вод»
TV
«Ковбои холодных вод»
06 февраля 16:00
Чемпионат Испании. «Барселона» – «Атлетико». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Испании. «Барселона» – «Атлетико». Онлайн трансляция
06 февраля 17:15
«Воин ниндзя»
TV
«Воин ниндзя»
06 февраля 19:10
Чемпионат Франции. «Лилль» – ПСЖ. Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Франции. «Лилль» – ПСЖ. Онлайн трансляция
06 февраля 21:45
Доверится ли Лэмпард Миколенко в АПЛ? «Ньюкасл» – «Эвертон». Онлайн трансляция
WEB
Доверится ли Лэмпард Миколенко в АПЛ? «Ньюкасл» – «Эвертон». Онлайн трансляция
08 февраля 21:45
Кубок Италии. «Интер» – «Рома». Онлайн трансляция
WEB
Кубок Италии. «Интер» – «Рома». Онлайн трансляция
08 февраля 22:00
Кубок Италии. «Милан» – «Лацио». Онлайн трансляция
WEB
Кубок Италии. «Милан» – «Лацио». Онлайн трансляция
09 февраля 22:00