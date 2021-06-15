Ничья Испании и Швеции на Евро-2020, Прометей – чемпион Украины, и другие новости за 14 июня

Евро 2020. Венгрия - Португалия. Видео трансляция
19:00
Предлагаем подборку главных новостей из мира спорта за 14 июня.
Марта Костюк улучшила свои позиции в рейтинге WTA.
Илья Марченко поднялся на 6 позиций в рейтинге ATP.
Яя Туре вошел в тренерский штаб российского клуба.
Словакия обыграла Польшу на Евро-2020.
В Top Rank анонсировали бой Уайлдер – Фьюри-3.
Георгий Бущан заинтересовал итальянские клубы.
Чехия переиграла Шотландию на Евро-2020.
Виктор Цыганков вернулся к тренировкам в общей группе сборной Украины.
«Прометей» стал чемпионом украинской Суперлиги.
«Кадис» хочет арендовать Андрей Лунина.
Рашид Вон – MVP финала Суперлиги.
Испания и Швеция сыграли вничью на Евро-2020.
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