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02:00 Флорида Пантерс - Нью-Джерси Дэвилз -:- Запланирован
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05:00 Анахайм Дакс - Каролина Харрикейнс -:- Запланирован
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Новиков далеко не первый. Самые известные спортсмены, сменившие украинское гражданство

Наверное, и не последний
Другие
16:59
Новиков далеко не первый. Самые известные спортсмены, сменившие украинское гражданство Тема дня
Семен Новиков / Фото - НОК Украины

Главная новость четверга в украинском спорте – смена спортивного гражданства чемпионом Европы 2020 года по греко-римской борьбе Семеном Новиковым. Теперь титулованный борец будет защищать цвета Болгарии.

Пример Новикова – далеко не единственный. Несколько лет назад Министерство молодежи и спорта Украины публиковало статистику, что за годы независимости спортивное гражданство сменили 137 спортсменов. Сейчас же эта цифра стремится к отметке в полутора сотни человек. Больше всего спортсменов выехали в Россию, Азербайджан и США.

Сейчас же информация от наших спортсменов о предложениях сменить гражданство поступает регулярно. В одном из последних интервью первая ракетка Украины Элина Свитолина призналась, что ей предлагали сделать это шесть раз, разумеется, за хорошее вознаграждение. В Украине еще достаточно спортсменов, которые не готовы променять честь выступать под флагом своей страны за деньги, но хватает и тех, кто сделал это.

XSPORT.ua предлагает вспомнить самых именитых спортсменов, которые за годы своей спортивной карьеры сменили украинское гражданство на другое.

Мария Стадник

Мария Стадник / Фото - Haqqin.az
Мария Стадник / Фото - Haqqin.az

Украинская борчиха сменила спортивное гражданство еще в 2007 году. По ее словам, тогда ей не находилось места в сборной, а она не хотела терять драгоценное время. В составе сборной Азребайджана она выиграла четыре медали Олимпийских игр – бронзу в Пекине и Токио, а также серебро в Лондоне и Рио, а также стала двукратной чемпионкой мира с разницей в 10 лет – в 2009 и 2019 годах.

Марина Заневская

Марина Заневская / Фото - btu.org.ua
Марина Заневская / Фото - btu.org.ua

С 2008 года уроженка Одессы занималась в Академии Жюстин Энен, а в 2016 году объявила о смене гражданства на бельгийское.

«Мне нужна была тренировочная база в Европе и менеджер предложил мне тренироваться в Академии Жюстин Энен. Мне понравилось и я остаюсь там до сегодняшнего дня. Изначально не планировала менять гражданство, но случилось так, что у меня появился спонсор, без которого у меня, возможно, не было бы теннисного будущего. Здесь тренировочный процесс организован наилучшим для меня образом. Через три-четыре года и задумалась о смене гражданства. Все же, жить в Европе — это хорошо», – говорила Заневская.

Уже под другим флагом теннисистка выиграла первый в карьере турнир WTA, а также сыграла за Бельию в Кубке Федерции.

Александр Бондарь

Александр Бондарь / Фото - Getty Images
Александр Бондарь / Фото - Getty Images

Большой водораздел для многих спортсменов случился в 2014 году после начала российско-украинской войны. Луганский прыгун в воду Александр Бондарь, который в составе сборной Украины ездил на Олимпийские игры в Лондон, а также выигрывал бронзу чемпионата мира вместе с Александром Горшковозовым в 2011 году и два золота на чемпионате Европы в 2013 году в индивидуальных соревнованиях.

После этого он объявил о завершении карьеры, переехал в Москву и женился на российской прыгунье в воду. Однако после того, как Бондарь поработал немного тренером, поменял гражданство, он вернулся в большой спорт. Под российским флагом он выиграл три медали чемпионата мира, а также бронзу на Играх в Токио в этом году.

Глеб Бакши

Глеб Бакши / Фото - stv92
Глеб Бакши / Фото - stv92

Боксер родился и живет в Симферополе, на российских соревнованиях представляет Крым и Кемеровскую область. В 2019 году он стал чемпионом мира, а в Токио в этом году завоевал бронзу.

«Я крымчанин - всегда им был, есть и буду. Для меня важно остаться на моей родине. Ни разу не пожалел о том решении», – говорил Бакши.

Павел Падакин

Павел Падакин / Фото - Gorobzor.ru
Павел Падакин / Фото - Gorobzor.ru

Бывший нападающий сборной Украины, чтобы не считаться легионером в КХЛ, перед переходом в «Сочи» принял российское гражданство.

В заявке на получение российского гражданства Павел указал, что последние три года прожил в Крыму, хотя в то время выступал в Северной Америке. В итоге в КХЛ Падакин провел пять сезонов, после чего переехал в чемпионат Австрии.

Ирина Киндзерская

Ирина Киндзерская / Фото - sport-express.ru
Ирина Киндзерская / Фото - sport-express.ru

Дзюдоистка выступала за Украину до 2016 года, но после потери статуса первого номера команды и пропуска из-за этого Олимпийских игр в Лондоне приняла предложение Азербайджана.

Это пошло ей на пользу в карьерном плане. Если за украинскую сборную она выиграла только бронзу чемпионата Европы в 2013 году, то за Азербайджан выиграла бронзу чемпионата мира-2017 года, бронзу Европейских игр-2019, серебро чемпионата Европы-2020, а также бронзу Олимпийских игр-2020, которая стала для страны первой на тот момент в Токио.

Дмитрий Непогодов

Дмитрий Непогодов / Фото - KazFootball.kz
Дмитрий Непогодов / Фото - KazFootball.kz

Воспитанник киевских футбольных школ Непогодов на заре своей карьеры попробовал пробиться в состав «Марселя», но тогда у него ничего не получилось во Франции. Вернувшись в Украину, он выступал за донецкий «Металлург» и «Ворсклу», но до топ-уровня даже по меркам Премьер-лиги не добрался.

В 2017 году Непогодов переехал в Казахстан, где успел поиграть за «Тобол», «Астану» и «Ордабасы», а также принял новое гражданство. В отличие от Украины, в Казахстане его позвали в национальную сборную, за которую он провел 12 матчей.

Сергей Тарновский

Сергей Тарновский / Фото - NewsMaker
Сергей Тарновский / ФОто - NewsMaker

Львовский каноист решил представлять Молдову еще в возрасте 15 лет после того, как такое решение принял его старший брат, не сумевший пробиться в состав сборной Украины.

В 2014 году Тарновский выиграл юношеские Олимпийские игры, а уже на взрослом уровне завоевал бронзу чемпионата мира-2015 и серебро чемпионата Европы-2016.

В феврале 2017 года Тарновского дисквалифицировали на четыре года, но благодаря переносу Олимпийских игр он получил шанс отправится в Токио. Там он завоевал бронзу в каноэ-одиночке на дистанции 1000 метров.

Павел Пашаев

Павел Пашаев / Фото - affa.az
Павел Пашаев / Фото - affa.az

Уроженец Луганской области и воспитанник кременчугского футбола был заигран за национальную сборную Украины – в 2009 году он принял участие в двух товарищеских матчах под руководством Алексея Михайличенко.

Однако в официальных матчах за сборную Украины он так и не дебютировал, поэтому в 2015 году принял решение взять гражданство Азербайджана, откуда родом его отец. На данный момент Пашаев играет за «ВПК-Агро» в Первой лиге, а за сборную Азербайджана успел провести 20 матчей.

Этот список спортсменов – далеко не полный. Но с учетом последних тенденций есть большое опасение, что он будет активно пополняться. И здесь уже накладывается комплекс факторов. Понятно, что каждый из нас будет болеть за патриотизм украинских спортсменов, но, как показывает практика, смена гражданства очень часто идет на пользу, и не только в финансовом плане. А это уже вопрос к системе украинского спорта.

Александр Черненко
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