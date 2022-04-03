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Новиков стал сильнейшим человеком Европы и почтил погибших на войне в Украине

Алексей продолжает доказывать, что украинцы – сильнейшая нация
Другие
03 апреля 17:59
Новиков стал сильнейшим человеком Европы и почтил погибших на войне в Украине
Фото: Instagram

Алексей Новиков добыл титул сильнейшего человека Европы на турнире в Великобритании. Украинец стал первым в двух из пяти упражнений и в сумме набрал 52 балла.

Во время награждения Новиков попросил присутствующих почтить минутой молчания всех погибших на войне в Украине.

Напомним, что ранее Новиков установил новый мировой рекорд и перечислил 80 тысяч долларов на нужды ВСУ.

Олег Шумейко-младший
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