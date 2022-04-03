Украинский рекордсмен: «Огонь внутри меня сильнее, чем когда-либо»
Новиков стал сильнейшим человеком Европы и почтил погибших на войне в Украине
Алексей продолжает доказывать, что украинцы – сильнейшая нация
03 апреля 17:59
Фото: Instagram
Алексей Новиков
добыл титул сильнейшего человека Европы на турнире в Великобритании. Украинец стал первым в двух из пяти упражнений и в сумме набрал 52 балла.
Во время награждения Новиков попросил присутствующих почтить минутой молчания всех погибших на войне в Украине.
Напомним, что ранее Новиков установил новый мировой рекорд и перечислил 80 тысяч долларов на нужды ВСУ.
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