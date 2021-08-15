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Новиков стал третьим на турнире в Манчестере

Но статус сильнейшего человека планеты украинец не потерял

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22:23
Новиков стал третьим на турнире в Манчестере
Алексей Новиков на 3-м месте / Фото: facebook.com/strongman.org.ua

На турнире Giants Live Open в Манчестере (Великобритания) украинец Алексей Новиков занял третье место.

Новиков проиграл американцу Эвану Синглтону, а второе место занял британец Адам Бишоп.


Напомним, ранее Новиков стал самым сильным человеком планеты 2020 года.

Карен Агабекян
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Алексей Новиков

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