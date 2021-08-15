Гром Алексей Новиков, самый сильный человек планеты, стал бренд-амбассадором Parimatch
Новиков стал третьим на турнире в Манчестере
Но статус сильнейшего человека планеты украинец не потерял
22:23
Алексей Новиков на 3-м месте / Фото: facebook.com/strongman.org.ua
На турнире Giants Live Open в Манчестере (Великобритания) украинец Алексей Новиков занял третье место.
Новиков проиграл американцу Эвану Синглтону, а второе место занял британец Адам Бишоп.
Напомним, ранее Новиков стал самым сильным человеком планеты 2020 года.
Комментарии 0