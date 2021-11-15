Новые онлайн казино и опытные, что нужно знать? Новости компаний

Путеводитель по азартным играм: Запуск нового сайта в Украине

Для тех, кто совершенно не ориентируется в мире интернет-казино, есть хорошая новость — 19 октября в Украине мы запустили проект, нацеленный на донесение игрокам информации об онлайн казино. Прямо сейчас вы можете перейти на путеводитель «Лучшие Онлайн Казино», где мы перечислили 11 лучших украинских игральных заведений.

Что бы там ни говорили про азарт и про то, что тише едешь — дальше будешь, факт остается фактом: тех, кто желает поймать удачу за хвост, меньше не становится. Многие хотят серую картинку за окном заменить на яркие эмоции и всплеск адреналина.

Платформ онлайн казино становится все больше и больше. И каждая из них обещает абсолютную честность, справедливость и прозрачные отношения. В связи с этим многие новички и профи задаются двумя вопросами: что выбрать и куда идти?

Хорошо, когда есть, у кого можно спросить совета. Еще лучше, если вы доверяете собственной интуиции. Но если существует что-то вроде шпаргалки, которая позволяет изучить аналитику онлайн казино и подобрать подходящее, то почему бы не воспользоваться ею?

Смысл изобретать велосипед, если он уже изобретен? Может, лучше сразу поехать?

Именно с данной мыслью вы зайдете на наш сайт. Честные обзоры, проверенная информация, профессионализм, аналитика — все это вы найдете здесь.

Эксперты

Как известно, сами по себе обзоры не пишутся, сведения не собираются. Этим занимается слаженная команда, члены которой имеют все требуемые качества, чтобы суметь ответить на каждый вопрос аудитории. За наши обзоры отвечают два талантливых автора.

София Гермова — профессиональный журналист с немалым опытом в спортивной сфере. Мы уважаем Софию за ее хватку и профессионализм. Правильное и ясное преподнесение материала, здравое отношение к действительности — все это про работы Софии.

Денис Пономарев — действительно горит своей работой, которая отлично у него получается. Все его проекты можно назвать сплавом творчества и профессионализма. К сведениям, которые поступают к нему, Денис относится весьма категорично и скрупулезно.

Критерии оценки онлайн казино

История нашего сайта — про партнерские отношения и полное доверие. Новый сайт luchshieonlaynkazino.com принадлежит компании Gaming Innovation Group (GIG), созданной еще в 2012 году. Она является лидером в сфере iGaming и предоставляет своим клиентам готовые решения, продукты и сервисы. Основными ценностями компании являются инновационный подход, ответственность перед партнерами и их игроками, тесное сотрудничество и взаимодействие, а также желание и возможность постоянно учиться новому.

Фраза или хорошо, или никак красной нитью проходила через каждый этап создания проекта. Прежде всего мы стремимся к тому, чтобы люди были уверены в качестве и честности заведения. Именно по этой причине к оцениванию всех казино, попадающих к нам на обзор, мы подходим во всеоружии и с полным набором критериев для справедливого отзыва.

К слову, как вы считаете, что важнее в казино? На что вы ориентируетесь при его выборе? Пока вы размышляете, мы сами в подробностях ответим на данный вопрос. Перед тем как составить свое мнение о том или ином казино, мы проверяем несколько его параметров. Для нас они все одинаково важны.

Безопасность

Перед ознакомлением с новой игровой площадкой следует удостовериться в ее безопасности. Если говорить точнее, то речь идет о том, имеется ли у казино лицензия, которая выдается органами с кристально чистой репутацией. Если такие учреждения дорожат своей репутацией, то они могут давать гарантии и заявлять о честности и надежности казино. К тому же данные органы имеют свои правила и законы, которые должны соблюдать казино.

Качество

Приходя в обычное игральное заведение, клиент не должен думать о качестве рулетки и фишек. Так же и с виртуальными играми — все должно быть по высшему разряду и от надежных поставщиков. Такие моменты, как технические неполадки, глюк системы, серверные ошибки являются вопиющим отклонением от нормы. Именно качество программного обеспечения влияет на то, какую картину игрок получит на своем экране.





Картинка

Выражение встречают по одежке актуально и для онлайн казино. Оформление сайта — визитная карточка игрального заведения. Что-то вроде квартирного коридора — если все понравилось, то захочется пройти дальше. В общем, сайт своим видом должен завораживать, создавать праздничную атмосферу, включать ту самую адреналиновую жилку. Яркость, четкость, краски — каждый из этих элементов должен работать на публику. Открылась страница ресурса — и как будто самолет приземлился в Монако. Примерно такие эмоции должен вызывать сайт. А теперь давайте подробнее остановимся на сведениях, которые должны быть указаны на сайте.

Прежде всего, причем большими буквами, — информация о тех, кто владеет казино, и контактные сведения.

Далее — страна, в которой казино было официально зарегистрировано и получило лицензию.

Не помешают и сведения о компании, занимавшейся разработкой игр.

Что касается интерфейса сайта игрального заведения, то он должен быть продуман так, чтобы в нем смог разобраться любой.

Оплата

При работе над каждым обзором мы обращаем внимание на то, какими способами производиться оплата на сайте. Идеальный вариант — когда на сайте присутствуют все популярные системы, так как это гарантирует безопасность денежных переводов.

Служба технической поддержки

Взаимоотношения между клиентами и казино должны быть прозрачными и на высочайшем уровне. Один из основных козырей — способность службы технической поддержки выслушать и ответить на вопрос в любое время суток. Игрок должен быть уверен в том, что ему помогут в любой ситуации, даже если сложности возникнут глубокой ночью.

Честность

О своей честности заявляет каждое казино. Но если казино действительно честное, то на нем не должен быть скрыт процент ежемесячных выплат. Наши авторы детально изучают все отзывы игроков, а также проводят тесты и анализ информации, имеющейся в свободном доступе.

Сроки выплат

Если казино заявляет о том, что у него хороший рейтинг, то и выплаты в нем должны производиться не позже, чем через 24 часа после заявки. Это немаловажный критерий, который мы всегда принимаем во внимание.

Плюшки и бонусы

Метод кнута и пряника — неплох, но если казино стремиться к увеличению своей аудитории, то ему стоит задуматься в первую очередь о пряниках. Программы лояльности, выгодные предложения, бонусные выплаты — каждый из этих моментов учитывается нами при составлении обзора.

Если с каждым из вышеперечисленных критериев у казино полный порядок, то мы напишем достойный позитивный обзор.