Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 6
Сейчас 0
Сегодня 6
Завтра 3
Футбол (3 события из 3) показать все
Евро-2020 2020
Календарь Таблица
16:00 Швеция - Словакия 1:0 Окончен
19:00 Хорватия - Чехия 1:1 Окончен
22:00 Англия - Шотландия 0:0 Окончен
Хоккей (1 событие из 1) показать все
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
03:00 Нью-Йорк Айлендерс - Тампа-Бэй Лайтнинг 1:2 Окончен
Баскетбол (1 событие из 1) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
03:30 Милуоки Бакс - Бруклин Нетс 104:89 Окончен
Теннис (1 событие из 16) показать все
ATP 2021 (Halle, Germany)
Календарь Таблица
12:00 Филипп Кольшрайбер - Андрей Рублёв 0:2 Окончен
нет важных матчей
Футбол (3 события из 3) показать все
Евро-2020 2020
Календарь Таблица
16:00 Венгрия - Франция -:- Запланирован
19:00 Португалия - Германия -:- Запланирован
22:00 Испания - Польша -:- Запланирован
Хоккей (1 событие из 1) показать все
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
03:00 Монреаль Канадиенс - Вегас Голден Найтс 3:2 Окончен
Баскетбол (2 события из 2) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
02:30 Атланта Хоукс - Филадельфия Севенти Сиксерс 99:104 Окончен
05:00 Лос-Анджелес Клипперс - Юта Джаз 131:119 Окончен
Футбол (2 события из 2) показать все
Евро-2020 2020
Календарь Таблица
19:00 Швейцария - Турция -:- Запланирован
19:00 Италия - Уэльс -:- Запланирован
Хоккей (1 событие из 1) показать все
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
03:00 Нью-Йорк Айлендерс - Тампа-Бэй Лайтнинг -:- Запланирован

Новый форвард «Шахтера», ничья Англии и Шотландии, и другие новости за 18 июня

Кристиан Эриксен, к счастью, выписан из больницы
Другие
07:46
Новый форвард «Шахтера», ничья Англии и Шотландии, и другие новости за 18 июня
Лассина Траоре перешел в «Шахтер» / фото - пресс-служба донецкого клуба

Предлагаем вам главные новости мира спорта за 18 июня.

Финал Евро-2020 могут перенести в другую страну.

В IIHF определились с городами проведения чемпионата мира в 2025 году.

Большинство игроков НХЛ против сохранения новых дивизионов.

Швеция обыграла Словакию на Евро-2020.

«Шахтер» подписал контракт с нападающим «Аякса».

Кристиана Эриксена выписали из больницы.

Чехия и Хорватия сыграли вничью на чемпионате Европы.

Полузащитник «Колоса» находится на просмотре в «Динамо».

Сборная Украины провела тренировку в Бельгии накануне «Финала четырех».

Андрей Ярмоленко не будет продлевать контракт с «Вест Хэмом».

Англия не смогла обыграть Шотландию на Евро-2020.

Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Шахтер Донецк Колос Динамо Киев сборная Англии (футбол) сборная Шотландии (футбол)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости: Другие

Новый форвард «Шахтера», ничья Англии и Шотландии, и другие новости за 18 июня
Новый форвард «Шахтера», ничья Англии и Шотландии, и другие новости за 18 июня
07:46
Италия первой вышла в 1/8 на Евро, возвращение «Металлиста», хоккейное примирение в Украине и другие топ-новости 16 июня
Италия первой вышла в 1/8 на Евро, возвращение «Металлиста», хоккейное примирение в Украине и другие топ-новости 16 июня
17 июня 08:36
Франция и Португалия взяли по 3 очка в «группе смерти» на Евро, олимпийская лицензия Тимощенко и другие топ-новости 15 июня
Франция и Португалия взяли по 3 очка в «группе смерти» на Евро, олимпийская лицензия Тимощенко и другие топ-новости 15 июня
16 июня 08:42
Ничья Испании и Швеции на Евро-2020, Прометей – чемпион Украины, и другие новости за 14 июня
Ничья Испании и Швеции на Евро-2020, Прометей – чемпион Украины, и другие новости за 14 июня
15 июня 08:14
Поражение Украины, Джокович выиграл Rolland Garros, и другие новости за 13 июня
Поражение Украины, Джокович выиграл Rolland Garros, и другие новости за 13 июня
14 июня 08:51
Приступ Эриксена, Крейчикова выиграла Roland Garros и другие топ-новости 12 июня
Приступ Эриксена, Крейчикова выиграла Roland Garros и другие топ-новости 12 июня
13 июня 09:30
Вакцинация участников Олимпиады, возвращение Цыганкова и другие новости за 10 июня
Вакцинация участников Олимпиады, возвращение Цыганкова и другие новости за 10 июня
11 июня 09:06
#стоп_дискриминация: презентация социальной кампании Parimatch Foundation и «Спорт для всех»
#стоп_дискриминация: презентация социальной кампании Parimatch Foundation и «Спорт для всех»
10 июня 20:37
Европарламент призвал ЕС приостановить участие Беларуси во всех международных соревнованиях
Европарламент призвал ЕС приостановить участие Беларуси во всех международных соревнованиях
10 июня 19:44
Все новости

Популярные новости

Богиня! В сети появились сексуальные фото экс-невесты Кличко в бикини
Богиня! В сети появились сексуальные фото экс-невесты Кличко в бикини
Бокс Профессиональный бокс
15 июня 14:17
13
А ему идет. Усик предстал в новом стиле
А ему идет. Усик предстал в новом стиле
Бокс Профессиональный бокс
17 июня 22:19
Известны два очень важных пункта в контракте на бой Джошуа и Усика
Известны два очень важных пункта в контракте на бой Джошуа и Усика
Бокс Профессиональный бокс
16 июня 07:27
Ковалев дал неожиданный прогноз на поединок Усик – Джошуа
Ковалев дал неожиданный прогноз на поединок Усик – Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
15 июня 11:16
2
Камбосос: «Действительно ли Лопес нанес такой жесткий урон Ломаченко?»
Камбосос: «Действительно ли Лопес нанес такой жесткий урон Ломаченко?»
Бокс Профессиональный бокс
12 июня 13:06
Редкач странно прокомментировал слова Зеленского о поражении Украины от Нидерландов
Редкач странно прокомментировал слова Зеленского о поражении Украины от Нидерландов
Бокс Профессиональный бокс
14 июня 09:55
7
Все новости

Анонсы

Чемпионат Украины по легкой атлетике. Видео трансляция на XSPORT
WEB
Чемпионат Украины по легкой атлетике. Видео трансляция на XSPORT
09:45
Евро-2020. Венгрия – Франция. Видео трансляция
WEB
Евро-2020. Венгрия – Франция. Видео трансляция
16:00
Евро-2020. Венгрия - Франция. Онлайн трансляция
WEB
Евро-2020. Венгрия - Франция. Онлайн трансляция
16:00
Евро-2020. Португалия - Германия. Видео трансляция
WEB
Евро-2020. Португалия - Германия. Видео трансляция
19:00
Евро-2020. Португалия - Германия. Онлайн трансляция
WEB
Евро-2020. Португалия - Германия. Онлайн трансляция
19:00
Финал четырех Золотой Евролиги. Украина — Бельгия. Видео трансляция
WEB
TV
Финал четырех Золотой Евролиги. Украина — Бельгия. Видео трансляция
21:00
Евро-2020. Испания - Польша. Видео трансляция
WEB
Евро-2020. Испания - Польша. Видео трансляция
22:00
Евро-2020. Испания - Польша. Онлайн трансляция
WEB
Евро-2020. Испания - Польша. Онлайн трансляция
22:00
Бой за два пояса. Наойя Инуэ – Майкл Дасмаринас. Онлайн трансляция
WEB
Бой за два пояса. Наойя Инуэ – Майкл Дасмаринас. Онлайн трансляция
20 июня 05:00
Сражение за титул WBC. Джермалл Чарло – Хуан Монтиель. Онлайн трансляция
WEB
Сражение за титул WBC. Джермалл Чарло – Хуан Монтиель. Онлайн трансляция
20 июня 05:00
Евро-2020. Италия - Уэльс. Видео трансляция
WEB
Евро-2020. Италия - Уэльс. Видео трансляция
20 июня 19:00
Евро-2020. Италия - Уэльс. Онлайн трансляция
WEB
Евро-2020. Италия - Уэльс. Онлайн трансляция
20 июня 19:00
Евро-2020. Швейцария - Турция. Видео трансляция
WEB
Евро-2020. Швейцария - Турция. Видео трансляция
20 июня 19:00
Евро-2020. Швейцария - Турция. Онлайн трансляция
WEB
Евро-2020. Швейцария - Турция. Онлайн трансляция
20 июня 19:00
Евро 2020. Украина - Австрия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Украина - Австрия. Онлайн трансляция
21 июня 19:00
Евро 2020. Украина - Австрия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Украина - Австрия. Видео трансляция
21 июня 19:00
Евро 2020. Северная Македония - Нидерланды. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Северная Македония - Нидерланды. Онлайн трансляция
21 июня 19:00
Евро 2020. Северная Македония - Нидерланды. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Северная Македония - Нидерланды. Видео трансляция
21 июня 19:00
Евро 2020. Россия - Дания. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Россия - Дания. Онлайн трансляция
21 июня 21:00
Евро 2020. Финляндия - Бельгия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Финляндия - Бельгия. Онлайн трансляция
21 июня 22:00
Евро 2020. Финляндия - Бельгия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Финляндия - Бельгия. Видео трансляция
21 июня 22:00
Евро 2020. Россия - Дания. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Россия - Дания. Видео трансляция
21 июня 22:00
Возвращение легенды. Василий Ломаченко – Масайоши Накатани. Онлайн трансляция
WEB
Возвращение легенды. Василий Ломаченко – Масайоши Накатани. Онлайн трансляция
27 июня 05:00
На кону титул WBA. Джервонта Дэвис – Марио Барриос. Онлайн трансляция
WEB
На кону титул WBA. Джервонта Дэвис – Марио Барриос. Онлайн трансляция
27 июня 05:00