Новый форвард «Шахтера», ничья Англии и Шотландии, и другие новости за 18 июня

Чемпионат Украины по легкой атлетике. Видео трансляция на XSPORT
09:45
Предлагаем вам главные новости мира спорта за 18 июня.
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