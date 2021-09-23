О ментальном здоровье и лайфхаках для повышения продуктивности мозга: встречайте топовых спикеров конференции Brain Ukraine 2021 Новости партнера

Физическая активность и работа мозга

Как оставаться в ресурсе, научиться концентрироваться в эпоху многозадачности, прокачать свою память? Как оставаться продуктивным и в 70 лет? Почему физическая активность так важна для мозга?

Об этом и многом другом расскажут на первой конференции Brain Ukraine о возможностях человеческого мозга, а также методах повышения его производительности, которая состоится 12 октября в киевском конференц-холле «Оазис».

Brain Ukraine 2021 будет интересна всем, кто заботится о саморазвитии и стремится улучшить качество своей жизни: быть эффективным на работе, в школе или университете, лучше усваивать информацию, занимаясь самообразованием, не "выгорать" и оставаться энергичным.

Организатор мероприятия – международная компания Smile-Expo.

Пятерка топ-спикеров конференции

На ивенте выступят ведущие эксперты в сфере нейропсихологии, биологии, поведенческой психологии, коучи тренинговых центров. Они расскажут о функциях мозга и способах повышения его когнитивных способностей.

Среди спикеров конференции:

Олег Крышталь – профессор, доктор биологических наук, академик НАН Украины. Занимает должность первого заместителя директора Института физиологии им. А. Богомольца НАН Украины. Член Европейской академии наук. Ученый выступит с темой «Я и мозг. Простыми словами о сложных механизмах функционирования мозга».

– профессор, доктор биологических наук, академик НАН Украины. Занимает должность первого заместителя директора Института физиологии им. А. Богомольца НАН Украины. Член Европейской академии наук. Ученый выступит с темой «Я и мозг. Простыми словами о сложных механизмах функционирования мозга». Дмитрий Вакуленко – медицинский психолог, основатель психологического центра «Начало», постоянный приглашенный эксперт канала «1+1». Эксперт раскроет тему «Физическая активность и работа мозга: почему не стоит пренебрегать физкультурой».

– медицинский психолог, основатель психологического центра «Начало», постоянный приглашенный эксперт канала «1+1». Эксперт раскроет тему «Физическая активность и работа мозга: почему не стоит пренебрегать физкультурой». Богдан Ткач – первый украинский нейропсихолог, ученый, доктор психологических наук, основатель Украинской научной школы нейропсихологии, руководитель научно-исследовательского отдела Первой нейромаркетинговой компании Украины Neuro Psy Tech Group. На Brain Ukraine ученый расскажет о современных нейротехнологиях, созданных для улучшения деятельности мозга.

– первый украинский нейропсихолог, ученый, доктор психологических наук, основатель Украинской научной школы нейропсихологии, руководитель научно-исследовательского отдела Первой нейромаркетинговой компании Украины Neuro Psy Tech Group. На Brain Ukraine ученый расскажет о современных нейротехнологиях, созданных для улучшения деятельности мозга. Светлана Фус – врач-диетолог высшей категории, основательница Центра нормализации веса и соучредительница компании «ProПорция». Специалист расскажет о влиянии питания на деятельность мозга.

врач-диетолог высшей категории, основательница Центра нормализации веса и соучредительница компании «ProПорция». Специалист расскажет о влиянии питания на деятельность мозга. Виктор Рублев – тренер по развитию возможностей мозга, брейнхакер, директор по развитию «Бизнес Радио», главный редактор радиошоу «МОТИВ». Входит в тройку лучших тренеров Украины по результатам аккредитации тренинговых компаний Академией ДТЭК. Тема доклада - «Как улучшить концентрацию и быть продуктивным при постоянных отвлечений и многозадачности?».

Подробную программу и анонсы спикеров ищите на официальном сайте мероприятия.

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