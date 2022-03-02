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XSPORT Review

Обращение к адекватным российским гражданам

Выходите на улицы пока не поздно
Другие
22:08
Обращение к адекватным российским гражданам
Коллапс российской дипломатии в одном фото / Reuters

Не можем сказать вам добрый вечер, россияне.

Уже 7 дней вы ведете войну против суверенной и независимой страны Украины. И проигрываете эту войну на всех фронтах: россия уже потеряла больше солдат, чем за все войны в истории вашей страны. россия получила самые жесткие санкции в истории человечества. В россии паника, в россии полная изоляция, совсем скоро россия станет самым бедным государством планеты. Если, конечно, такое государство еще будет существовать. Да, это не ошибка. Давайте сразу уточним: слово «россия» мы пишем с маленькой буквы. Ведь мы не можем уважать ваше правительство, которое приказывает убивать нас и наших детей. Мирных граждан. Жестоко и подло уничтожать. Творить геноцид украинской нации.

Полная экономическая блокада разрушает вашу экономику каждую минуту. Не секрет, что в россии почти вся экономика держится на импорте, даже чипы и установки для вашего оружия – китайские. Не верите? Об этом говорят ваши же политологи и экономисты. Вы использовали практически все свое оружие в Украине. Больше производить не получится – для того, чтобы создать свои чипы, нужны годы. А без чипов ваше оружие – металлолом.

Мы понимаем, что большинство из вас живет под влиянием и давлением пропаганды всю свою жизнь. В таких условиях очень сложно снять розовые очки и понять, как есть на самом деле. Вы становитесь аналогом Северной Кореи: страны без интернета, без импортных хороших авто, ресторанов, любимых вам сервисов, модных брендов одежды и популярных гаджетов. От вас отказываются все спортивные международные организации. Теперь будете смотреть лишь свой футбол (ну и белорусский), а ваша мощная хоккейная сборная будет играть сама с собой. Вашим рублем уже можно подтереться. А авиасообщение даже внутри страны не будет осуществляться, поскольку 80% ваших самолетов – также импортные, они находятся в лизинге и принадлежат компаниям из Европы. Что ж, будете ездить поездами и на ладах, ведь все крупные производители автомобилей также отказались от вас.

Страшно, правда? Страшно вернуться в каменный век? В придачу к этому, вас ненавидит весь мир. Имидж россии в мире сейчас равен нулю. И всем этим руководит лишь один человек. Ваш обезумевший президент, у которого не все в порядке с головой. Он не подпускает к себе никого. Даже свою семью. Он закрылся в бункере на Урале. Разве так себя должен вести президент большой и сильной страны? Он обосрался. Знаете почему? Потому что не ожидал, что Украина настолько сильна. И потому что знает: появись он за пределами своего бункера – верная смерть. Путина хотят убить свои же. Ведь понимают, что это самая черная и страшная страница в истории россии. путин сам уничтожает свою страну – самую большую по площади в мире.

Вы боитесь выйти на улицы, мы знаем. Да, если выйдет несколько тысяч – будет страшно. Но если выйдут все – то никакой государственный аппарат ничего не сможет сделать. Оппозиция становится властью. Революции меняют мир к лучшему. Каждый из нас способен изменить мир к лучшему. Ваш мир и ваша жизнь – в ваших руках. Как и наш мир – в наших. Именно поэтому мы боремся за нашу Украину и не остановимся никогда.

Путин уже вводит фашистсткие законы против вас, кроме того хочет ввести в вашей же стране военное положение. Заметили, что мы обращаемся к вам на русском? Мы не притесняем ваш язык. Мы не нацисты, мы просто любим свою страну. Как и вы свою. Если вы хотите жить – вы должны выйти. Если же вы не выйдете – ваше государство погибнет.

Если вы не хотите быть участниками этого преступления и терроризма, спасайте себя, россияне. Больше никто вас не спасет.

Коллектив XSPORT.ua

 

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