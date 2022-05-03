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Паралимпийский чемпион-2022 Суярко и киберспортсмен S1mple попали в рейтинг Forbes «30 до 30 Европа»

Два украинца – в числе лучших
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18:27
Паралимпийский чемпион-2022 Суярко и киберспортсмен S1mple попали в рейтинг Forbes «30 до 30 Европа»
Александр «S1mple» Костылев / Фото - Facebook
В рейтинг «30 до 30 Европа» от известного американского журнала Forbes попали два украинских спортсмена.

В список лучших вошли чемпион зимних Паралимпийских игр в Пекине-2022 Дмитрий Суярко и снайпер команды NaVi Александр «S1mple» Костылев.

Напомним, 25-летний Суярко выиграл две индивидуальные бронзы и эстафетное золото по лыжным гонкам среди спортсменов с нарушением зрения на Играх-2022.

Ранее S1mple перечислил 1,5 млн. грн. на помощь Украине.
Владимир Кириченко
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Паралимпийский чемпион-2022 Суярко и киберспортсмен S1mple попали в рейтинг Forbes «30 до 30 Европа»
Паралимпийский чемпион-2022 Суярко и киберспортсмен S1mple попали в рейтинг Forbes «30 до 30 Европа»
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