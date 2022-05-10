Первое государство в мире официально признало россию террористом

Парламент Литвы принял резолюцию единогласно

Парламент Литвы / Фото: Twitter

Первое государство в мире официально признало россию террористом.

Сегодня парламент Литвы единогласно принял эту резолюцию – 128 голосов «за».

Напомним, россия начала войну в Украине 24-го февраля 2022-го года, но так и не добилась ни одной из своих целей за 2,5 месяца боевых действий.

А вчера президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины, что значительно ускорит поставки оружия.