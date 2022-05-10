Самые пострадавшие города вместо фамилий. Как «Шахтер» поддержал Украину в борьбе с русскими террористами
Первое государство в мире официально признало россию террористом
Парламент Литвы принял резолюцию единогласно
12:30
Парламент Литвы / Фото: Twitter
Первое государство в мире официально признало россию террористом.
Сегодня парламент Литвы единогласно принял эту резолюцию – 128 голосов «за».
Напомним, россия начала войну в Украине 24-го февраля 2022-го года, но так и не добилась ни одной из своих целей за 2,5 месяца боевых действий.
А вчера президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины, что значительно ускорит поставки оружия.