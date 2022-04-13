«Первый пошел». Ультрас «Динамо» поставили в один ряд задержанного Медведчука, путина и Суркиса
СБУ поймала кума президента рф
14:30
Виктор Медведчук задержан СБУ / Фото: УНИАН
Ультрас киевского «Динамо» в своем Телеграм-канале отреагировали на задержание главы ОПЗЖ и кума президента рф владимира путина Виктора Медведчука.
Пост подписали: «Первый пошел». Рядом с Медведчуком и путиным также изображен родной брат владельца «Динамо» Григорий Суркис.
Напомним, вчера «Динамо» провело первый матч после полномасштабного вторжения россии.
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