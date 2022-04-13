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«Первый пошел». Ультрас «Динамо» поставили в один ряд задержанного Медведчука, путина и Суркиса

СБУ поймала кума президента рф
Другие
14:30
«Первый пошел». Ультрас «Динамо» поставили в один ряд задержанного Медведчука, путина и Суркиса
Виктор Медведчук задержан СБУ / Фото: УНИАН

Ультрас киевского «Динамо» в своем Телеграм-канале отреагировали на задержание главы ОПЗЖ и кума президента рф владимира путина Виктора Медведчука.

Пост подписали: «Первый пошел». Рядом с Медведчуком и путиным также изображен родной брат владельца «Динамо» Григорий Суркис.

Напомним, вчера «Динамо» провело первый матч после полномасштабного вторжения россии.

Петр Приходько
Рейтинг:
(Голосов: 2)

Теги

Динамо Киев Григорий Суркис

Комментарии 1

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13 апреля 2022г. 14:56
Кліщі на тілі України повинні бути роздавлені.
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