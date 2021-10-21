Pin-Up: одно из лучших лицензированных казино Украины Новости партнера

В интернет казино Pin Up поклонников азарта ожидает множество преимуществ, которые сделают игру на популярных видеослотах простой, интересной и выигрышной.

После лицензирования игорного бизнеса одним из первых, кто получил официальную лицензию, стал игровой зал Пинап. Благодаря этому, можно утверждать, что pinup является проверенным украинским онлайн казино, которое гарантирует честные результаты игр и своевременные выплаты выигрышей. Но это далеко не единственное преимущество данного онлайн казино. Пин Ап также гарантирует:

● быструю регистрацию новых клиентов;

● широкий ассортимент игр от лучших мировых провайдеров;

● возможность участия в регулярных акциях и использования приятных бонусов для новых и лояльных клиентов;

● удобный интерфейс сайта;

● возможность играть в украинском казино в демо-режиме;

● большое количество способов пополнения счета и вывода выигрышей.

К преимуществам интернет казино Pin-Up также стоит отнести круглосуточную работу службы поддержки. Представители саппорта оперативно решат любые проблемы клиентов этого игорного онлайн клуба.

Разнообразие игор в украинском казино Пин Ап

Игры от казино Pinup представлены в нескольких разделах:

● «Новинки». В этом разделе доступны новые видеослоты от ведущих разработчиков игрового софта. Клиенты игрового онлайн клуба Пин Ап могут испытать удачу в Muay Thai Fighter, Rich Cai Shen, Groundhog Harvest, Lucky 100 Bells, Bankin’ Bacon и т.д.

● «Слоты». В этом разделе представлены традиционные игровые автоматы. Здесь можно сыграть в популярные сегодня видеослоты: Joker Win, 2021 Hit Slot, Hottest Fruits 20, Wild Shark, Lady Pin-Ups 100, Fruit Vegas и т.д.

● «Рулетки». Клиентам первого онлайн казино в Украине доступна возможность сыграть в американскую, европейскую, французскую и другие разновидности рулетки.

● «Карточные». В данном разделе пользователей официального сайта Pin Up ожидают различные варианты игры в покер, блэкджек и баккару.

Кроме перечисленных игр, на деньги в Пинап можно сыграть с Live-дилерами. Также существует возможность испытать удачу в TV-играх, турнирах, лотереях и других азартных развлечениях.

Какие бонусы можно получить в интернет казино Пинап

Официальное казино Пин Ап предоставляет доступ к огромному количеству бонусов. Клиенты Pin Up Casino могут рассчитывать на:

● Бонусы за подписку на каналы в популярных мессенджерах. В рамках подобных акциях гэмблеров ожидают тысячи бездепозитных подарков.

● Бонусы к праздникам. В преддверии больших праздников Пинап регулярно поощряет клиентов промокодами на получение бесплатных вращений.

● Участие в квизе «Фриспины каждую среду». Лучшие участники квиза гарантировано получат фриспины в подарок.

● Еженедельный кэшбек. Он начисляется каждый понедельник. Кэшбек равен 10% от суммы проигранных средств. При этом он не может превышать 10 000 гривен.

● Приветственный бонус. Новые клиенты казино Pin Up могут рассчитывать на бонус в виде 10 000 гривен и 250 бесплатных вращений.

● Джекпоты от TVBET. Пользователи официального сайта Пин Ап также могут регулярно срывать джекпот в TV-играх.

Резюмируя, стоит подчеркнуть, что Пин Ап – это одно из первых лицензированных казино Украины. Данный факт накладывает ответственность на Pinup и заставляет этот игровой клуб соответствовать статусу одного из лучших в Украине. Поэтому клиенты Pin Up могут рассчитывать на огромный выбор видеослотов, бонусов и других поощрений.