Pin-Up: одно из лучших лицензированных казино Украины

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Футбол (11 событий из 11) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
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19:45 Барселона - Динамо 1:0 Окончен
19:45 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбург 3:1 Окончен
22:00 Бенфика - Бавария 0:4 Окончен
22:00 Манчестер Юнайтед - Аталанта 3:2 Окончен
22:00 Янг Бойз - Вильярреал 1:4 Окончен
22:00 Лилль - Севилья 0:0 Окончен
22:00 Челси - Мальме 4:0 Окончен
22:00 Зенит - Ювентус 0:1 Окончен
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17:30 Спартак Москва - Лестер 3:4 Окончен
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15:15 Олимпик - ВПК-Агро 1:0 Окончен
17:30 Оболонь - Авангард 0:1 Окончен
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НХЛ 21/22
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02:00 Баффало Сэйбрс - Ванкувер Кэнакс 5:2 Окончен
02:00 Монреаль Канадиенс - Сан-Хосе Шаркс 0:5 Окончен
02:00 Нью-Джерси Дэвилз - Сиэтл Кракен 4:2 Окончен
02:00 Питтсбург Пингвинс - Даллас Старз 1:2 Окончен
02:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Флорида Пантерс 1:4 Окончен
02:00 Вашингтон Кэпиталз - Колорадо Эвеланш 6:3 Окончен
02:30 Детройт Ред Уингс - Коламбус Блу Джекетс 4:1 Окончен
03:00 Чикаго Блэкхокс - Нью-Йорк Айлендерс 1:4 Окончен
03:00 Миннесота Уайлд - Виннипег Джетс 6:5 Окончен
03:00 Нэшвилл Предаторс - Лос-Анджелес Кингс 2:1 Окончен
04:00 Эдмонтон Ойлерс - Анахайм Дакс 6:5 Окончен
Баскетбол (2 события из 2) показать все
НБА 21/22
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02:30 Милуоки Бакс - Бруклин Нетс 127:104 Окончен
05:00 Лос-Анджелес Лейкерс - Голден Стэйт Уорриорз 114:121 Окончен
Теннис (3 события из 35) показать все
ATP 2021 (Moscow, Russia)
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13:25 Маккензи Макдональд - Йошихито Нишиока 2:0 Окончен
16:25 Илья Марченко - Джон Мильман 1:2 Окончен
WTA 2021 (Moscow, Russia)
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15:00 Ангелина Калинина - Екатерина Александрова 0:2 Окончен
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Лига Европы UEFA 21/22
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22:00 Глазго Рейнджерс - Брондбю 2:0 2-й тайм
22:00 Спарта Прага - Лион 2:4 2-й тайм
22:00 ПСВ - Монако 1:2 2-й тайм
22:00 Штурм - Реал Сосьедад 0:1 2-й тайм
22:00 Наполи - Легия Варшава 2:0 2-й тайм
22:00 Айнтрахт - Олимпиакос 3:1 2-й тайм
22:00 Локомотив Москва - Галатасарай 0:1 2-й тайм
22:00 Вест Хэм - Генк 3:0 2-й тайм
Лига конференций UEFA 21/22
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22:00 Партизан - Гент 0:1 2-й тайм
22:00 ЦСКА София - Заря 0:1 2-й тайм
Футбол (22 события из 30) показать все
Лига Европы UEFA 21/22
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19:45 Фенербахче - Антверпен 2:2 Окончен
19:45 Лацио - Марсель 0:0 Окончен
19:45 Митьюлланд - Црвена Звезда 1:1 Окончен
19:45 Лудогорец - Брага 0:1 Окончен
19:45 Бетис - Байер 1:1 Окончен
19:45 Рапид Вена - Динамо Загреб 2:1 Окончен
22:00 Глазго Рейнджерс - Брондбю 2:0 2-й тайм
22:00 Спарта Прага - Лион 2:4 2-й тайм
22:00 ПСВ - Монако 1:2 2-й тайм
22:00 Штурм - Реал Сосьедад 0:1 2-й тайм
22:00 Наполи - Легия Варшава 2:0 2-й тайм
22:00 Айнтрахт - Олимпиакос 3:1 2-й тайм
22:00 Локомотив Москва - Галатасарай 0:1 2-й тайм
22:00 Вест Хэм - Генк 3:0 2-й тайм
Лига конференций UEFA 21/22
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19:45 Бодо/Глимт - Рома 6:1 Окончен
19:45 Фейеноорд - Унион Берлин 3:1 Окончен
19:45 Маккаби Хайфа - Славия Прага 1:0 Окончен
19:45 Копенгаген - ПАОК 1:2 Окончен
19:45 Мура - Ренн 1:2 Окончен
19:45 Витесс - Тоттенхэм 1:0 Окончен
22:00 Партизан - Гент 0:1 2-й тайм
22:00 ЦСКА София - Заря 0:1 2-й тайм
Хоккей (3 события из 9) показать все
НХЛ 21/22
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02:30 Филадельфия Флайерс - Бостон Брюинс 6:3 Окончен
05:00 Вегас Голден Найтс - Сент-Луис Блюз 1:3 Окончен
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19:00 Днепр - Белый Барс 3:2 Окончен
Баскетбол (12 событий из 12) показать все
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02:00 Шарлотт Хорнетс - Индиана Пэйсерс 123:122 Окончен
02:00 Детройт Пистонс - Чикаго Буллз 88:94 Окончен
02:30 Нью-Йорк Никс - Бостон Селтикс 138:134 Окончен
02:30 Торонто Рэпторс - Вашингтон Уизардз 83:98 Окончен
03:00 Мемфис Гриззлис - Кливленд Кавальерс 132:121 Окончен
03:00 Миннесота Тимбервулвс - Хьюстон Рокетс 124:106 Окончен
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Филадельфия Севенти Сиксерс 97:117 Окончен
03:30 Сан-Антонио Сперс - Орландо Мэджик 123:97 Окончен
04:00 Юта Джаз - Оклахома-Сити Тандер 107:86 Окончен
05:00 Финикс Санс - Денвер Наггетс 98:110 Окончен
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Сакраменто Кингз 121:124 Окончен
Суперлига 21/22
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19:00 Будивельник - БК Тернополь 92:90 Окончен
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15:00 Маркета Вондроусова - Леся Цуренко 2:0 Окончен
Футбол (5 событий из 9) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
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22:00 Арсенал - Астон Вилла -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
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21:45 Сампдория - Специя -:- Запланирован
Первая лига 21/22
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17:30 Волынь - Кремень -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
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17:00 Десна - Александрия -:- Запланирован
19:30 Металлист-1925 - Ингулец -:- Запланирован
Хоккей (12 событий из 17) показать все
НХЛ 21/22
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02:00 Коламбус Блу Джекетс - Нью-Йорк Айлендерс -:- Запланирован
02:00 Флорида Пантерс - Колорадо Эвеланш -:- Запланирован
02:00 Монреаль Канадиенс - Каролина Харрикейнс -:- Запланирован
02:00 Нью-Джерси Дэвилз - Вашингтон Кэпиталз -:- Запланирован
02:00 Оттава Сенаторс - Сан-Хосе Шаркс -:- Запланирован
02:30 Детройт Ред Уингс - Калгари Флэймс -:- Запланирован
03:00 Нэшвилл Предаторс - Нью-Йорк Рейнджерс -:- Запланирован
03:00 Виннипег Джетс - Анахайм Дакс -:- Запланирован
03:30 Чикаго Блэкхокс - Ванкувер Кэнакс -:- Запланирован
05:00 Аризона Койотис - Эдмонтон Ойлерс -:- Запланирован
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18:00 Краматорск - Донбасс -:- Запланирован
20:00 Рулав Одд - Мариуполь -:- Запланирован
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02:30 Атланта Хоукс - Даллас Маверикс -:- Запланирован
03:00 Майами Хит - Милуоки Бакс -:- Запланирован
05:00 Голден Стэйт Уорриорз - Лос-Анджелес Клипперс -:- Запланирован
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18:00 Кривбасс - Харьковские Соколы -:- Запланирован
18:00 Химик - БК Запорожье -:- Запланирован
19:00 Николаев - Днепр -:- Запланирован
19:00 БК Одесса - Прометей -:- Запланирован

Pin-Up: одно из лучших лицензированных казино Украины Новости партнера

В интернет казино Pin Up поклонников азарта ожидает множество преимуществ, которые сделают игру на популярных видеослотах простой, интересной и выигрышной.
Другие
18:23
Pin-Up: одно из лучших лицензированных казино Украины

После лицензирования игорного бизнеса одним из первых, кто получил официальную лицензию, стал игровой зал Пинап. Благодаря этому, можно утверждать, что pinup является проверенным украинским онлайн казино, которое гарантирует честные результаты игр и своевременные выплаты выигрышей. Но это далеко не единственное преимущество данного онлайн казино. Пин Ап также гарантирует:

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