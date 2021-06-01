Победа Костюк на Roland Garros, отказ «Аталанты» продавать «Малиновского» и контракт Агуэро с «Барселоной»
Предлагаем вам все самые главные новости мира спорта за 31 мая.
Оливье Жиру станет игроком «Милана».
Вратарь Кременчуга подписал контракт с «Омскими Ястребами».
Стало известно, как будут допускать болельщиков на Олимпийские игры.
В «Динамо»опровергли информацию об интересе «Челси» к Забарному.
Президент «Аталанты» отказывается продавать Малиновского.
Олег Малиновский вернется в ринг 12 июня.
Серхи Агуэро подписал контракт с «Барселоной».
Андрей Пятов подписал новый контракт с «Шахтером».
Сборная США обыграла Германию на чемпионате мира.
«Киев-Баскет» повел в полуфинальной серии с «Запорожьем».
Роджер Федерер пробился во второй круг Roland Garros.
Ромелу Лукаку назван лучшим игроком сезона в Серии А.
Наоми Осака снялась с Roland Garros.
Марта Костюк обыграла Гарбинье Мугурусу и вышла во второй круг Roland Garros.
Россия обыграла Швецию на чемпионате мира в Риге.
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