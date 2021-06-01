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Победа Костюк на Roland Garros, отказ «Аталанты» продавать «Малиновского» и контракт Агуэро с «Барселоной»

Главные новости за 31 мая
Другие
07:53
Победа Костюк на Roland Garros, отказ «Аталанты» продавать «Малиновского» и контракт Агуэро с «Барселоной»
Марта Костюк / фото - Jimmy48

Предлагаем вам все самые главные новости мира спорта за 31 мая.

Оливье Жиру станет игроком «Милана».

Вратарь Кременчуга подписал контракт с «Омскими Ястребами».

Стало известно, как будут допускать болельщиков на Олимпийские игры.

В «Динамо»опровергли информацию об интересе «Челси» к Забарному.

Президент «Аталанты» отказывается продавать Малиновского.

Олег Малиновский вернется в ринг 12 июня.

Серхи Агуэро подписал контракт с «Барселоной».

Андрей Пятов подписал новый контракт с «Шахтером».

Сборная США обыграла Германию на чемпионате мира.

«Киев-Баскет» повел в полуфинальной серии с «Запорожьем».

Роджер Федерер пробился во второй круг Roland Garros.

Ромелу Лукаку назван лучшим игроком сезона в Серии А.

Наоми Осака снялась с Roland Garros.

Марта Костюк обыграла Гарбинье Мугурусу и вышла во второй круг Roland Garros.

Россия обыграла Швецию на чемпионате мира в Риге.

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Теги

Марта Костюк Олег Малиновский Руслан Малиновский Серхио Агуэро Барселона (футбол) Roland Garros

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Победа Костюк на Roland Garros, отказ «Аталанты» продавать «Малиновского» и контракт Агуэро с «Барселоной»
Победа Костюк на Roland Garros, отказ «Аталанты» продавать «Малиновского» и контракт Агуэро с «Барселоной»
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