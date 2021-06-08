Победа сборной Украины, поражение Костюк и другие новости за 7 июня
Предлагаем вам главные новости из мира спорта, которые состоялись в понедельник, 7 июня.
Вратарь «Динамо» Георгий Бущан заинтересовал «Ниццу» и «Марсель».
Фернандиньо может перейти в «Барселону».
17-летняя Кори Гауфф стала самой молодой четвертьфиналисткой Roland Garros за 15 лет.
Сергей Стаховский проиграл на старте квалификации первого турнира на травяном покрытии.
Андрей Лунин может продолжить карьеру в Турции.
Новак Джокович вышел в четвертьфинал Roland Garros.
Георгий Зантарая проиграл в первой схватке на чемпионате мира.
«Сокол» продлил контракт с лучшим нападающим.
Мужская сборная Украины узнала соперника по Финалу четырех Золотой Евролиги.
Сборная Украины обыграла Кипр в товарищеском матче.
Рафаель Надаль также пробился в четвертьфинал Roland Garros.
Голландка Сифан Хассан установила новый мировой рекорд в беге на 10 000 метров.
Андрей Ярмоленко забил 40 мяч за сборную Украины.
Евгений Барабанов не смог завоевать олимпийскую лицензию.
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