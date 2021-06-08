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Победа сборной Украины, поражение Костюк и другие новости за 7 июня

Зантарая проиграл в первой схватке на чемпионате мира
Другие
08:16
Победа сборной Украины, поражение Костюк и другие новости за 7 июня
Сборная Украины / фото - УАФ

Предлагаем вам главные новости из мира спорта, которые состоялись в понедельник, 7 июня.

Вратарь «Динамо» Георгий Бущан заинтересовал «Ниццу» и «Марсель».

Фернандиньо может перейти в «Барселону».

17-летняя Кори Гауфф стала самой молодой четвертьфиналисткой Roland Garros за 15 лет.

Сергей Стаховский проиграл на старте квалификации первого турнира на травяном покрытии.

Андрей Лунин может продолжить карьеру в Турции.

Новак Джокович вышел в четвертьфинал Roland Garros.

Георгий Зантарая проиграл в первой схватке на чемпионате мира.

«Сокол» продлил контракт с лучшим нападающим.

Мужская сборная Украины узнала соперника по Финалу четырех Золотой Евролиги.

Сборная Украины обыграла Кипр в товарищеском матче.

Рафаель Надаль также пробился в четвертьфинал Roland Garros.

Голландка Сифан Хассан установила новый мировой рекорд в беге на 10 000 метров.

Андрей Ярмоленко забил 40 мяч за сборную Украины.

Евгений Барабанов не смог завоевать олимпийскую лицензию.

Марта Костюк проиграла в четвертом круге Roland Garros.

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Теги

сборная Кипра (футбол) сборная Украины (футбол) Георгий Зантарая Марта Костюк Евгений Барабанов

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