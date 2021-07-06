Победы «Динамо» и «Шахтера» на сборе, Усика исключили из рейтинга WBC
Предлагаем вам главные новости мира спорта за 5 июля.
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Стали известны новые подробности об операции Руслана Малиновского.
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Роджер Федерер также вышел в 1/4 Wimbledon, а Александр Зверев выбыл в 1/8.
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