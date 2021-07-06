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Победы «Динамо» и «Шахтера» на сборе, Усика исключили из рейтинга WBC

А Федерер и Джокович пробились в четвертьфинал Wimbledon
Другие
07:45
Победы «Динамо» и «Шахтера» на сборе, Усика исключили из рейтинга WBC Главное за вчера
фото - ФК «Динамо»

Предлагаем вам главные новости мира спорта за 5 июля.

Матч за Суперкубок Украины будет перенесен на сентябрь.

В UEFA презентовали мяч финала Евро-2020.

Давид Хочолава перейдет в «Копенгаген».

Марио Балотелли продолжит карьеру в турецком клубе.

Александр Усик исключен из рейтинга WBC.

«Днепр-1» пополнился румынским вратарем.

Плишкова вышла в четвертьфинал Wimbledon.

Эшли Барти также пробилась в 1/4 финала Wimbledon.

Новак Джокович продолжает поступить по мужской сетке.

Стали известны новые подробности об операции Руслана Малиновского.

«Шахтер» добыл победу на сборе в Германии.

«Олимпик» вскоре прекратит существование.

Дубль Владислава Кулача помог «Динамо» обыграть любительский клуб на сборе.

Роджер Федерер также вышел в 1/4 Wimbledon, а Александр Зверев выбыл в 1/8.

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