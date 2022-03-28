Последние коллаборации Puma: с кем сотрудничает бренд? Новости партнера

Примеры того, как Puma выходит за пределы своей сферы деятельности

Немецкий производитель спортивной одежды и обуви смело выходит за пределы только лишь своей сферы. Так, бренд успешно создает общие проекты с автомобильным концерном и виртуальным миром. Из популярных в Украине коллабораций — пошив формы для футбольной команды «Шахтер». Можно купить футболку Пума с логотипом ФК в магазине megasport.ua.

Обувь от Рыцаря Готэма — сотрудничество с DC

Коллаборация с DC порадует всех киноманов и поклонников Роберта Паттинсона. Именно перед выходом нового «Бэтмена» с ним в главной роли немецкая компания выпустила кеды и кроссовки в необычном оформлении. Главными фишками дизайна становятся:

преобладание красного и черного цветов;

изображение летучих мышей на кедах Suede;

логотип Бэтмена на кроссовках RS-X.

Две пары обуви представлены для девушек. Сделали они в стиле Женщины-кошки. Анонс коллаборации был осенью 2021 года, а продажи в Европе и Америке начались в конце февраля 2022 года.

Совместная работа с Mercedes

Коллаборация с Mercedes-AMG Petronas F1 была анонсирована в 2020 году, а первые реальные результаты показаны — в 2021. Во время сотрудничества двух компаний была выпущена коллекция спортивной одежды для мужчин и женщин. Выпущены при этом кроссовки с классической эстетикой. «Мерседес» участвовал в Гран-при, а коллекция за основу взяла цвета, присутствующее в одежде команды гонщиков.

В линейке одежды присутствуют яркие брюки, толстовки. Также присутствуют куртки спортивного кроя и футболки с логотипом команды.

Обувь из игры — в стиле Minecraft

Сотрудничество между Puma и Minecraft тоже воплощается в одежде. Коллекция, которая пока только появилась в виде тизера, будет представлена для взрослых и детей. В ней будет точно присутствовать легендарные модели кроссовок Suede и RS-Z.

Их особенность будет заключаться в дизайне — на внешней части сочетается пиксельная расцветка зеленого и коричневого цветов. А белая этикетка и подошва будут брендированы логотипами. За год до этого «Пума» уже выпускал игровые коллекции, которые были сделаны в работе с Nintendo.