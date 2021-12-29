Президент Лиги TMS: Бразильское джиу-джитсу становится все популярнее, развивается и мы развиваемся вместе с ним

Шай Гутман подвел итоги 2021 соревновательного года

Президент Лиги TMS Шай Гутман в эксклюзивном интервью подвел итоги соревновательного года, рассказал о самом особенном турнире 2021 года, а также поделился достижениями украинских джитсеров и анонсировал будущие события Лиги TMS.

— Шай, каким был для вас спортивный сезон Лиги TMS 2021?

— Полным событий, несмотря на пандемию. Нам удавалось соблюдать все правила проведения спортивных мероприятий. Хотя мы отменили чемпионат Европы, чтобы не устраивать пир во время чумы. Тогда обстановка с COVID-19 была напряжённой и мы не хотели рисковать здоровьем спортсменов и организаторов. Но борцы в этом году все равно не остались без турниров.

— Сколько всего мероприятий прошло под эгидой Лиги TMS?

— В общей сложности, мы провели три масштабных открытых турнира, каждый из которых собрал больше тысячи участников из десяти стран. И три коммерческих: TMS DARKSIDE, GRAND PRIX и WALL TO WALL. Также, сборная TMS выступила на чемпионате мира в Абу-Даби, завоевав девять медалей. Помимо этого, в 2021 году мы провели два семинара с участием именитых чёрных поясов из США: с Саидом Дункаевым и Лео Виейра, один из которых был благотворительным.

— Какой из турниров стал для вас особенным?

— Каждый проект Лиги TMS для меня по-своему ценен. Например, TMS Darkside — абсолютно новый формат для Европы. Каждый боец делает на себя ставку и в случае победы — забирает весь призовой фонд. TMS Grand Prix определил лучших борцов Украины. Самым ярким стал WALL TO WALL, где в формате «стенка на стенку» встретились сборные Украины, Израиля, Казахстана и Польши. Этот турнир стал настоящим праздником для украинского коммьюнити и транслировался в нескольких странах.

— Сборная Украины заняла третье место на WALL TO WALL. Как оцените выступление нашей команды?

— Состав украинской команды был наименее титулованным и мы понимали, что их не ждут легкие встречи. Но парни выложились на все 100 % и в финальной встрече с поляками вырвали третье место. Я доволен их выступлением, ребята очень старались, принимали сложные решения и оставили на ковре все силы. Сборная Украины, вы капитальные красавчики! Респект вам.

— Подобный турнир Лига TMS проводила в 2019 году. Можете сказать, что за этот период уровень украинского джиу-джитсу вырос?

— Безусловно. Команду Украины на первый WALL TO WALL мы собирали вслепую, ещё не зная украинский рынок. В этом году все было по-другому, Гран-при турнир определил сильнейших ребят, которые и представили Украину. Бразильское джиу-джитсу становится все популярнее, развивается и мы развиваемся вместе с ним.

— В конце года Лига TMS подписала своих первых амбассадоров. Что это значит для Лиги и для бойцов? Что планируете реализовать в рамках этого сотрудничества?

— В течение года мы следили за нашими спортсменами и смогли определить самых техничных, старательных и, что не менее важно, харизматичных. Эти парни и девушки получат контракты, которые дадут им возможность бесплатно участвовать в наших турнирах, получать необходимую экипировку и спонсорскую помощь для участия в зарубежных соревнованиях.

Также, с 2022 года вступит в силу программа ParaJiuJitsu — для спортсменов с ампутациями и особенностями развития. Лига TMS станет первой украинской организацией по джиу-джитсу, которая открыла отдельную категорию для инклюзивных борцов. Этих спортсменов мы будем поддерживать всеми способами, чтобы ребята могли себя реализовывать.

— Лига TMS известна своими благотворительными и социальными программами. Помимо кампании ParaJiuJitsu, какие ещё проекты удалось реализовать в этом году?

— Обычно я не рассказываю о благотворительности, но в последнее время другие люди не стесняются присвоить себе заслуги нашей организации. В этом году мы постарались не оставить в беде и оказать помощь всем, кто в ней нуждался. Поделюсь новостью о масштабной новогодней акции, инициатором которой стали ребята из волонтерского движения «Щаслива Дитина».

Мы провели благотворительный семинар Саида Дункаева и на собранные средства купили тёплые пледы и сладкие подарки для воспитанников из пяти детских домов. Нам было очень приятно помочь волонтёрам в преддверии Нового Года. Мы планируем делать бесплатные тренировки по джиу-джитсу в тех учреждениях, которые будут в этом заинтересованы.

— Украинское комьюнити, представляющее джиу-джитсу, всегда казалось дружелюбным и открытым. Жаль слышать, что вашу организацию не обходят стороной интриги.

— Никаких интриг, просто есть недобросовестные люди, которые пытаются нажиться за счёт других. Я таких сразу определяю и ограждаю себя и команду от подобных экземпляров. Каждый в Украине знает, кто чего стоит и кто действительно заботится не только о своих интересах. Поэтому это всего лишь вопрос времени, которое расставит все по своим местам.

— Шай, чем порадуете всех любителей джиу-джитсу в новом году? Каких соревнований и мероприятий ждать в дальнейшем?

— Сезон 2022 мы начнём активно. 22-23 января состоится открытый турнир Лиги TMS в Запорожье. Неважно, какого цвета твой пояс и сколько тебе лет — регистрируйся, участвуй и забирай призы за победу. Затем в феврале сборная Лиги TMS выступит на чемпионате Европы в Риме, а один из наших спортсменов будет бороться на престижном турнире в Бразилии. Всего Лига TMS анонсировала 11 ивентов в 2022 году, два из которых пройдут в Израиле.

— Что можете пожелать украинским борцам в Новом Году?

— Обещаю, что в 2022 наши турниры принесут каждому из вас ещё больше положительных эмоций и денежных призов. Желаю всем спортсменам провести этот год без травм, но с громкими победами и успехами. Добра вам и вашим семьям!