Президент Лиги TMS: Бразильское джиу-джитсу становится все популярнее, развивается и мы развиваемся вместе с ним

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 30
Сейчас 0
Сегодня 19
Завтра 24
Развернуть Свернуть
Футбол (4 события из 6) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
14:30 Арсенал - Вулверхэмптон -:- Перенесен
17:00 Саутгемптон - Тоттенхэм 1:1 Окончен
17:00 Уотфорд - Вест Хэм 1:4 Окончен
22:00 Лестер - Ливерпуль 1:0 Окончен
Хоккей (18 событий из 23) показать все
МЧМ-2022 21/22
Календарь Таблица
02:00 Германия - Чехия 2:1 Окончен
04:30 Швеция - Словакия 3:0 Окончен
23:30 Швейцария - США 1:0 Отменен
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
19:00 СК Сокол - Белый Барс 8:2 Окончен
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
02:00 Бостон Брюинс - Питтсбург Пингвинс -:- Перенесен
02:00 Баффало Сэйбрс - Нью-Йорк Айлендерс -:- Перенесен
02:00 Каролина Харрикейнс - Флорида Пантерс -:- Перенесен
02:00 Коламбус Блу Джекетс - Торонто Мейпл Лифс -:- Перенесен
02:00 Нью-Йорк Рейнджерс - Детройт Ред Уингс -:- Перенесен
02:00 Вашингтон Кэпиталз - Оттава Сенаторс -:- Перенесен
03:00 Сент-Луис Блюз - Нью-Джерси Дэвилз -:- Перенесен
03:30 Даллас Старз - Нэшвилл Предаторс -:- Перенесен
04:00 Аризона Койотис - Лос-Анджелес Кингс -:- Перенесен
04:00 Виннипег Джетс - Миннесота Уайлд -:- Перенесен
05:00 Анахайм Дакс - Сан-Хосе Шаркс -:- Перенесен
05:00 Калгари Флэймс - Эдмонтон Ойлерс -:- Перенесен
05:00 Ванкувер Кэнакс - Сиэтл Кракен -:- Перенесен
05:00 Вегас Голден Найтс - Колорадо Эвеланш -:- Перенесен
Баскетбол (8 событий из 8) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
02:00 Шарлотт Хорнетс - Хьюстон Рокетс 123:99 Окончен
02:30 Атланта Хоукс - Чикаго Буллз 118:130 Окончен
03:00 Миннесота Тимбервулвс - Бостон Селтикс 108:103 Окончен
03:30 Сан-Антонио Сперс - Юта Джаз 104:110 Окончен
04:00 Финикс Санс - Мемфис Гриззлис 113:114 Окончен
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Даллас Маверикс 117:132 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Клипперс - Бруклин Нетс 108:124 Окончен
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
19:00 Днепр - Прометей 85:104 Окончен
нет важных матчей
Футбол (2 события из 2) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
21:30 Челси - Брайтон -:- Запланирован
22:15 Брентфорд - Манчестер Сити -:- Запланирован
Хоккей (9 событий из 15) показать все
МЧМ-2022 21/22
Календарь Таблица
02:00 Австрия - Канада 2:11 Окончен
21:00 Финляндия - Чехия -:- Запланирован
23:30 Словакия - Россия -:- Запланирован
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
13:00 Альтаир - Краматорск -:- Запланирован
18:45 Донбасс - Мариуполь -:- Запланирован
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
02:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Монреаль Канадиенс 5:4 Окончен
03:30 Чикаго Блэкхокс - Коламбус Блу Джекетс -:- Перенесен
05:30 Лос-Анджелес Кингс - Вегас Голден Найтс 3:6 Окончен
05:30 Сан-Хосе Шаркс - Аризона Койотис 8:7 Окончен
Баскетбол (8 событий из 8) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
02:00 Орландо Мэджик - Милуоки Бакс 110:127 Окончен
02:30 Майами Хит - Вашингтон Уизардз 119:112 Окончен
02:30 Торонто Рэпторс - Филадельфия Севенти Сиксерс 109:114 Окончен
03:00 Хьюстон Рокетс - Лос-Анджелес Лейкерс 123:132 Окончен
03:00 Миннесота Тимбервулвс - Нью-Йорк Никс 88:96 Окончен
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Кливленд Кавальерс 108:104 Окончен
05:00 Голден Стэйт Уорриорз - Денвер Наггетс 86:89 Окончен
05:00 Сакраменто Кингз - Оклахома-Сити Тандер 117:111 Окончен
Футбол (1 событие из 2) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
22:15 Манчестер Юнайтед - Бернли -:- Запланирован
Хоккей (14 событий из 19) показать все
МЧМ-2022 21/22
Календарь Таблица
02:00 Канада - Германия -:- Запланирован
04:30 Швеция - США -:- Запланирован
23:30 Чехия - Австрия -:- Запланирован
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
02:00 Баффало Сэйбрс - Нью-Джерси Дэвилз -:- Запланирован
02:00 Флорида Пантерс - Нью-Йорк Рейнджерс -:- Запланирован
02:00 Вашингтон Кэпиталз - Нэшвилл Предаторс -:- Запланирован
02:30 Оттава Сенаторс - Бостон Брюинс -:- Перенесен
02:30 Торонто Мейпл Лифс - Питтсбург Пингвинс -:- Перенесен
02:30 Виннипег Джетс - Чикаго Блэкхокс -:- Перенесен
02:30 Нью-Йорк Айлендерс - Детройт Ред Уингс -:- Перенесен
03:30 Сент-Луис Блюз - Эдмонтон Ойлерс -:- Запланирован
05:00 Колорадо Эвеланш - Даллас Старз -:- Перенесен
05:00 Сиэтл Кракен - Филадельфия Флайерс -:- Запланирован
05:30 Анахайм Дакс - Ванкувер Кэнакс -:- Запланирован
Баскетбол (9 событий из 9) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
02:00 Детройт Пистонс - Нью-Йорк Никс -:- Запланирован
02:00 Индиана Пэйсерс - Шарлотт Хорнетс -:- Запланирован
02:30 Бостон Селтикс - Лос-Анджелес Клипперс -:- Запланирован
03:00 Мемфис Гриззлис - Лос-Анджелес Лейкерс -:- Запланирован
03:00 Чикаго Буллз - Атланта Хоукс -:- Запланирован
03:30 Сан-Антонио Сперс - Майами Хит -:- Запланирован
04:00 Финикс Санс - Оклахома-Сити Тандер -:- Запланирован
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Юта Джаз -:- Запланирован
05:30 Сакраменто Кингз - Даллас Маверикс -:- Запланирован

Президент Лиги TMS: Бразильское джиу-джитсу становится все популярнее, развивается и мы развиваемся вместе с ним

Шай Гутман подвел итоги 2021 соревновательного года
Другие
12:00
Президент Лиги TMS: Бразильское джиу-джитсу становится все популярнее, развивается и мы развиваемся вместе с ним

Президент Лиги TMS Шай Гутман в эксклюзивном интервью подвел итоги соревновательного года, рассказал о самом особенном турнире 2021 года, а также поделился достижениями украинских джитсеров и анонсировал будущие события Лиги TMS.

—  Шай, каким был для вас спортивный сезон Лиги TMS 2021?

— Полным событий, несмотря на пандемию. Нам удавалось соблюдать все правила проведения спортивных мероприятий. Хотя мы отменили чемпионат Европы, чтобы не устраивать пир во время чумы. Тогда обстановка с COVID-19 была напряжённой и мы не хотели рисковать здоровьем спортсменов и организаторов. Но борцы в этом году все равно не остались без турниров.

— Сколько всего мероприятий прошло под эгидой Лиги TMS?

— В общей сложности, мы провели три масштабных открытых турнира, каждый из которых собрал больше тысячи участников из десяти стран. И три коммерческих: TMS DARKSIDE, GRAND PRIX и WALL TO WALL. Также, сборная TMS выступила на чемпионате мира в Абу-Даби, завоевав девять медалей. Помимо этого, в 2021 году мы провели два семинара с участием именитых чёрных поясов из США: с Саидом Дункаевым и Лео Виейра, один из которых был благотворительным.

— Какой из турниров стал для вас особенным?

— Каждый проект Лиги TMS для меня по-своему ценен. Например, TMS Darkside — абсолютно новый формат для Европы. Каждый боец делает на себя ставку и в случае победы — забирает весь призовой фонд. TMS Grand Prix определил лучших борцов Украины. Самым ярким стал WALL TO WALL, где в формате «стенка на стенку» встретились сборные Украины, Израиля, Казахстана и Польши. Этот турнир стал настоящим праздником для украинского коммьюнити и транслировался в нескольких странах.

— Сборная Украины заняла третье место на WALL TO WALL. Как оцените выступление нашей команды?

— Состав украинской команды был наименее титулованным и мы понимали, что их не ждут легкие встречи. Но парни выложились на все 100 % и в финальной встрече с поляками вырвали третье место. Я доволен их выступлением, ребята очень старались, принимали сложные решения и оставили на ковре все силы. Сборная Украины, вы капитальные красавчики! Респект вам.

— Подобный турнир Лига TMS проводила в 2019 году. Можете сказать, что за этот период уровень украинского джиу-джитсу вырос?

— Безусловно. Команду Украины на первый WALL TO WALL мы собирали вслепую, ещё не зная украинский рынок. В этом году все было по-другому, Гран-при турнир определил сильнейших ребят, которые и представили Украину. Бразильское джиу-джитсу становится все популярнее, развивается и мы развиваемся вместе с ним.

— В конце года Лига TMS подписала своих первых амбассадоров. Что это значит для Лиги и для бойцов? Что планируете реализовать в рамках этого сотрудничества?

— В течение года мы следили за нашими спортсменами и смогли определить самых техничных, старательных и, что не менее важно, харизматичных. Эти парни и девушки получат контракты, которые дадут им возможность бесплатно участвовать в наших турнирах, получать необходимую экипировку и спонсорскую помощь для участия в зарубежных соревнованиях. 

Также, с 2022 года вступит в силу программа ParaJiuJitsu — для спортсменов с ампутациями и особенностями развития. Лига TMS станет первой украинской организацией по джиу-джитсу, которая открыла отдельную категорию для инклюзивных борцов. Этих спортсменов мы будем поддерживать всеми способами, чтобы ребята могли себя реализовывать.

— Лига TMS известна своими благотворительными и социальными программами. Помимо кампании ParaJiuJitsu, какие ещё проекты удалось реализовать в этом году?

— Обычно я не рассказываю о благотворительности, но в последнее время другие люди не стесняются присвоить себе заслуги нашей организации. В этом году мы постарались не оставить в беде и оказать помощь всем, кто в ней нуждался. Поделюсь новостью о масштабной новогодней акции, инициатором которой стали ребята из волонтерского движения «Щаслива Дитина». 

Мы провели благотворительный семинар Саида Дункаева и на собранные средства купили тёплые пледы и сладкие подарки для воспитанников из пяти детских домов. Нам было очень приятно помочь волонтёрам в преддверии Нового Года. Мы планируем делать бесплатные тренировки по джиу-джитсу в тех учреждениях, которые будут в этом заинтересованы.

— Украинское комьюнити, представляющее джиу-джитсу, всегда казалось дружелюбным и открытым. Жаль слышать, что вашу организацию не обходят стороной интриги.

— Никаких интриг, просто есть недобросовестные люди, которые пытаются нажиться за счёт других. Я таких сразу определяю и ограждаю себя и команду от подобных экземпляров. Каждый в Украине знает, кто чего стоит и кто действительно заботится не только о своих интересах. Поэтому это всего лишь вопрос времени, которое расставит все по своим местам.

— Шай, чем порадуете всех любителей джиу-джитсу в новом году? Каких соревнований и мероприятий ждать в дальнейшем?

— Сезон 2022 мы начнём активно. 22-23 января состоится открытый турнир Лиги TMS в Запорожье. Неважно, какого цвета твой пояс и сколько тебе лет — регистрируйся, участвуй и забирай призы за победу. Затем в феврале сборная Лиги TMS выступит на чемпионате Европы в Риме, а один из наших спортсменов будет бороться на престижном турнире в Бразилии. Всего Лига TMS анонсировала 11 ивентов в 2022 году, два из которых пройдут в Израиле.

— Что можете пожелать украинским борцам в Новом Году?

— Обещаю, что в 2022 наши турниры принесут каждому из вас ещё больше положительных эмоций и денежных призов. Желаю всем спортсменам провести этот год без травм, но с громкими победами и успехами. Добра вам и вашим семьям!


Рейтинг:
(Голосов: 1)

Теги

Бразильское джиу-джитсу

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Сборная Украины встретится с Казахстаном на международном турнире по джиу-джитсу
Сборная Украины встретится с Казахстаном на международном турнире по джиу-джитсу
Другие
17 декабря 17:26
Нэйт Диас получил третий дан в бразильском джиу-джитсу
Нэйт Диас получил третий дан в бразильском джиу-джитсу
MMA
08 декабря 08:00

Новости: Другие

Президент Лиги TMS: Бразильское джиу-джитсу становится все популярнее, развивается и мы развиваемся вместе с ним
Эксклюзив Президент Лиги TMS: Бразильское джиу-джитсу становится все популярнее, развивается и мы развиваемся вместе с ним
12:00
Во Франции существенно ограничили посещение спортивных мероприятий
Во Франции существенно ограничили посещение спортивных мероприятий
27 декабря 22:59
Скучно не будет. Что посмотреть из мира спорта перед Новым годом
Превью
Скучно не будет. Что посмотреть из мира спорта перед Новым годом
26 декабря 11:06
Минспорта до сих пор не расплатилось за строительство «Арены Львов» и НСК «Олимпийский»
Минспорта до сих пор не расплатилось за строительство «Арены Львов» и НСК «Олимпийский»
26 декабря 08:58
Гутцайт о расследовании WADA: «Дело скорее в непрофессионализме, чем в сокрытии запрещенных препаратов»
Гутцайт о расследовании WADA: «Дело скорее в непрофессионализме, чем в сокрытии запрещенных препаратов»
23 декабря 07:34
XSPORT попал в три номинации Всеукраинского конкурса «Украина олимпийская»
XSPORT попал в три номинации Всеукраинского конкурса «Украина олимпийская»
22 декабря 11:58
Сборная Украины заняла третье место на международном турнире по джиу-джитсу
Сборная Украины заняла третье место на международном турнире по джиу-джитсу
21 декабря 09:21
Международный турнир TMS: WALL TO WALL. Видео трансляция
Международный турнир TMS: WALL TO WALL. Видео трансляция
18 декабря 13:50
Сборная Украины встретится с Казахстаном на международном турнире по джиу-джитсу
Сборная Украины встретится с Казахстаном на международном турнире по джиу-джитсу
17 декабря 17:26
Все новости

Популярные новости

Увесистый удар и полет на четыре метра. Яркий нокаут фрик-боя Джигурды и Шпака
Увесистый удар и полет на четыре метра. Яркий нокаут фрик-боя Джигурды и Шпака
MMA
24 декабря 11:09
44
Кровища и 6 нокдаунов. Рубка украинского шоумена Джигурды и российкого блогера Шпака в промоушене фрик-боев
Кровища и 6 нокдаунов. Рубка украинского шоумена Джигурды и российкого блогера Шпака в промоушене фрик-боев
MMA
24 декабря 10:34
26
Один из лучших украинских супертяжей вылетел в США на бой против боксера, который нокаутировал Усика
Один из лучших украинских супертяжей вылетел в США на бой против боксера, который нокаутировал Усика
Бокс Профессиональный бокс
25 декабря 22:57
11
Усик против Кличко. Бывший тренер обоих ответил, кто бы победил
Усик против Кличко. Бывший тренер обоих ответил, кто бы победил
Бокс Профессиональный бокс
24 декабря 08:19
7
Поможет победить Усика? Джошуа тренируется с чемпионом крузервейта
Поможет победить Усика? Джошуа тренируется с чемпионом крузервейта
Бокс Профессиональный бокс
26 декабря 20:41
Украинец отказался боксировать с чемпионом мира, потому что побоялся, что его «сольют»
Украинец отказался боксировать с чемпионом мира, потому что побоялся, что его «сольют»
Бокс Профессиональный бокс
25 декабря 17:46
Все новости