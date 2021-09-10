Президент Лиги TMS Шай Гутман: «Украинское джиу-джитсу готово покорить международную арену»

Чемпионат Украины организации собрал больше тысячи участников

Эксклюзив

Шай Гутман

Бразильское джиу-джитсу — боевое искусство, о котором 15 лет назад в Украине даже не слышали. А сегодня — это самый популярный соревновательный вид спорта. Лига TMS стала ведущим промоушеном на рынке бразильского джиу-джитсу. Чемпионат Украины этой организации собрал больше тысячи участников среди взрослых и детей, побив свой собственный прошлогодний рекорд. Президент TMS League Шай Гутман рассказал нашей редакции, почему сделал ставку на этот спорт и как планирует вывести украинское джиу-джитсу на международный уровень.

«Уже два года мы проводим турниры в Украине. На нашем счёту двенадцать проектов разного формата, нам не хочется делать скучные соревнования для галочки. Каждый чемпионат имеет свой стиль и свою смысловую нагрузку. Лучшие арены, лучшие условия, денежные призы — все для того, чтобы бразильское джиу-джитсу развивалось под эгидой TMS», — рассказывает Шай. — «У нас есть своего рода боевой клич: «Работаем-работаем!». Потому что очень много планов и идей, которые не терпится воплотить в жизнь».

За два года Лига TMS обогнала все украинские промоушены и федерации не только благодаря количеству турниров, но и их качеству. В этом спортивном сезоне команда TMS уже создала шесть крупных проектов. Два кубка Украины, турнир по грепплингу, семинар с легендой джиу-джитсу Лео Виейрой и чемпионат Украины, побивший рекорд по количеству участников.

«В этом году нас ждет еще три крупных турнира: Гран-При, чемпионат Европы и WALL to WALL, где встретятся сборные из разных стран. Для всех активных спортсменов главной целью является трехдневный чемпионат Европы, который состоится 3-5 декабря. Это уникальная возможность встретиться на ковре с большим количеством иностранных джитсеров и обменяться опытом. Нам уже известно, что приедут целые команды из Молдовы, Румынии, Литвы, Казахстана и Азербайджана. Лига TMS нацелена собрать больше 2000 участников и уже заявить о себе, как о международной организации», — поделился планами Шай Гутман.

Президент Лиги TMS не сомневается, что украинские борцы достойно представят страну на чемпионате Европы. И Шай Гутман делает все для того, чтобы их мотивировать и поддерживать в стремлении выйти на профессиональный уровень.

«Украинские спортсмены — яркие, талантливые и техничные. Лучшие из них могут проявить себя на Гран-При турнирах и попасть в команду сборной TMS. Я хочу, чтобы награждался труд каждого джитсера, который нацелен стать профессионалом. Сегодня эти парни и девушки выступают и завоевывают медали на турнирах TMS, а завтра они будут побеждать во всем мире. Ни для кого не секрет, что быть спортсменом — недешевое удовольствие. Поэтому на наших чемпионатах мы делаем крупный призовой фонд и поддерживаем топовых компетиторов, которые живут бразильским джиу-джитсу».

Успех Лиги TMS Шай Гутман обьясняет просто — с самого начала этот проект был больше, чем просто бизнес. Организация поднимает острые социальные темы, развивает инклюзивный спорт и всячески интегрирует бразильское джиу-джитсу в разные отрасли.

«Я из тех промоутеров, которые на 100 % вовлечены в то, что они делают», — говорит Шай. «Лига TMS началась с того, что я привёл на тренировку по бразильскому джиу-джитсу моих детей. И влюбился в этот спорт! БЖЖ стало частью моей жизни и семьи. Я развиваю этот вид спорта в Украине, тренируюсь, а мои сыновья выступают на соревнованиях. Бразильское джиу-джитсу — это инструмент для дисциплины, самоорганизации, развития и духовного роста. И я уверен, что Лига TMS, в свою очередь, станет инструментом для создания здоровой нации. И воспитает много профессиональных спортсменов, которые будут прославлять Украину».