Прямая трансляция чемпионата Украины по бразильскому джиу-джитсу

Соревнования проходят в запорожском Дворце спорта «Юность»

Фото - TMS

Во Дворце спорта «Юность» города Запорожье состоится двухдневный турнир украинской лиги TMS.

4 сентября будут бороться представители категорий дети и подростки от 4-х до 17-и лет.

Вход для зрителей бесплатный, поэтому каждый может стать свидетелем этого спортивного события. Также, первый день соревнований TMS UKRAINIAN CHAMPIONSHIP можно посмотреть онлайн — на официальном Youtube-канале Лиги TMS. У каждого ковра будет отдельная трансляция.

Финалом первого дня чемпионата Украины по бразильскому джиу-джитсу станет абсолютная весовая категория среди подростков 16-17 лет. Спортсмены будут бороться за звание абсолютных чемпионов TMS UKRAINIAN CHAMPIONSHIP и за денежные призы.

TMS UKRAINIAN CHAMPIONSHIP ZAPORIZHZHIA / DAY-1 [Ковер 01]

TMS UKRAINIAN CHAMPIONSHIP ZAPORIZHZHIA / DAY-1 [Ковер 02]

TMS UKRAINIAN CHAMPIONSHIP ZAPORIZHZHIA / DAY-1 [Ковер 03]

TMS UKRAINIAN CHAMPIONSHIP ZAPORIZHZHIA / DAY-1 [Ковер 04]

TMS UKRAINIAN CHAMPIONSHIP ZAPORIZHZHIA / DAY-1 [Ковер 05]

TMS UKRAINIAN CHAMPIONSHIP ZAPORIZHZHIA / DAY-1 [Ковер 06]

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