путин повешен в Норвегии перед российским посольством

Жаль только, что ненастоящий

Марш в Лондоне против агрессии фашистской россии / Фото: Getty Images

У входа в российское посольство в Норвегии повешен президент рф владимир путин. На нем надпись – военный преступник («war criminal»). Очень жаль, что путин этот – ненастоящий.

Ранее бывший игрок сборной россии заявил, что путин потерял голову после 22-х лет у власти.