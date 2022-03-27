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путин повешен в Норвегии перед российским посольством

Жаль только, что ненастоящий
Другие
19:05
путин повешен в Норвегии перед российским посольством
Марш в Лондоне против агрессии фашистской россии / Фото: Getty Images

У входа в российское посольство в Норвегии повешен президент рф владимир путин. На нем надпись – военный преступник («war criminal»). Очень жаль, что путин этот – ненастоящий.

Ранее бывший игрок сборной россии заявил, что путин потерял голову после 22-х лет у власти.

Петр Приходько
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