Саладуха: «Обнародованный проект госбюджета на 2022 добавляет спорту оптимизма!»
Рада проголосовала за выделение в 2022 году рекордных средств на спорт
На развитие физической культуры и спорта потратят более 11 млрд грн
18:16
Верховная Рада Украины в первом чтении проголосовала за выделение рекордных средств на развитие физической культуры и спорта в 2022 году.
Государство выделит на спорт 11,3 млрд гривен. Это на 4,3 млрд больше, чем в нынешнем году.
Напомним, в этом созыве Верховной рады числятся Олимпийский чемпион-2020 Жан Беленюк, а также бронзовый призер Игр-2012 Ольга Саладуха.
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