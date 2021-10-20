Рада проголосовала за выделение в 2022 году рекордных средств на спорт

На развитие физической культуры и спорта потратят более 11 млрд грн

Верховная Рада Украины в первом чтении проголосовала за выделение рекордных средств на развитие физической культуры и спорта в 2022 году.

Государство выделит на спорт 11,3 млрд гривен. Это на 4,3 млрд больше, чем в нынешнем году.

Напомним, в этом созыве Верховной рады числятся Олимпийский чемпион-2020 Жан Беленюк, а также бронзовый призер Игр-2012 Ольга Саладуха.