«Русский мир» убил их счастье!» Белодед о смерти 3-месячного ребенка из Одессы
Ракета в Одесі потрапила у церкву УПЦ МП
Будівля залишилася без даху
21:56
2 травня російські збройні сили ракетним ударом влучили у церкву УПЦ Московського патріархату в Одесі. Про це в ефірі телемарафону розповів Секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов.
За словами Данілова, у церкви знесло дах. При цьому, в Одесі у результаті атаки є загиблі та поранені.
Нагадаємо, раніше на ракетний удар по Одесі бурхливо відреагувала олімпійська призерка з карате Анжеліка Терлюга.
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