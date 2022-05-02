Ракета в Одесі потрапила у церкву УПЦ МП

Будівля залишилася без даху

2 травня російські збройні сили ракетним ударом влучили у церкву УПЦ Московського патріархату в Одесі. Про це в ефірі телемарафону розповів Секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов.



За словами Данілова, у церкви знесло дах. При цьому, в Одесі у результаті атаки є загиблі та поранені.

Нагадаємо, раніше на ракетний удар по Одесі бурхливо відреагувала олімпійська призерка з карате Анжеліка Терлюга.