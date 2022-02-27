Разве это люди? российские оккупанты уничтожили один из символов Украины – самолет Мрия

Вершина самолетостроения грузовой авиации сгорела

В Гостомеле в результате авианалета российских оккупантов сгорел самый большой самолет в мире – Ан-225 «Мрия».



На текущий момент информацию не подтвердили, но благодаря сервисам авиаполетов, известно, что 5 февраля «Мрия» прилетела в Гостомель из Дании и с тех пор никуда не летала.

Отметим, что 26 июля 2011 года «Мрия» в Донецке пролетела над «Донбасс Ареной» в день торжественного открытия взлетно-посадочной полосы в аэропорту. По состоянию на 2022-й год, Донецк оккупирован боевиками и войсками России, аэропорт уничтожен, а «Донбасс Арена» пережила несколько артиллерийских атаки и не видела большой футбол с начала 2014 года.



